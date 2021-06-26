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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب رئيس الشركة القابضة يوضح جهود الدولة فى توصيل الغاز الطبيعى للقرى

حياة كريمة
حياة كريمة

قال المهندس أحمد محمود نائب رئيس الشركة القابضة للغاز الطبيعى، إن قبل البدء فى توصيل الغاز الطبيعى للقرى ضمن مبادرة حياة كريمة لابد أولا  الانتهاء من أعمال الصرف الصحى فى تلك القرى


أضاف نائب رئيس الشركة القابضة خلال مداخلة هاتفية على قناة" اكسترا نيوز"،أن فى العصور السابقة لم يوجد هناك تخطيط جيد  فى بعض الأمور و لكن فى الوقت الحاضر تعمل كافة الوزارات على التنسيق بينهما، مشيرا إلى وجود خطة طموحة لوزارة البترول والثروة المعدنية.

 

أوضح" نائب رئيس الشركة القابضة للغاز الطبيعى "،أنه مجرد الانتهاء الكامل من  توصيلات الصرف الصحي  فى الخطوط الرئيسية و الفرعية فى قطاع معين من القرى و ليس القرى بأكملها سيسهل ذلك العمل فى توصيل الغاز الطبيعى.


أكد نائب رئيس الشركة القابضة أنهم قاربوا على الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى فى ٥٩ قرية ضمن المبادرة، منوها إلى أنهم يبدأون العمل فى ١٧ قرية اخرى من بداية شهر يوليو المقبل. 

يشار إلى أن المبادرة الوطنية حاة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي مبادرة متعددة في أركانِها ومتكاملة في ملامِحِها.

وتنبُع هذه المبادرة من مسؤولية حضارية وبُعد إنساني قبل أي شيء آخر، فهي أبعدُ من كونها مبادرة تهدفُ إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، لأنها تهدف أيضا إلى التدخل الآني والعاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم، ذلك المواطن الذي تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي والذي كان خير مساند للدولة المصرية في معركتها نحو البناء والتنمية. لقد كان المواطن المصري هو البطل الحقيقي الذي تحمل كافة الظروف والمراحل الصعبة بكل تجرد وإخلاص وحب للوطن. 

الشركة القابضة الشركة القابضة للغاز الطبيعى الصرف الصحى وزارة البترول الغاز الطبيعى

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