استشاري يكشف الطريقة الآمنة لتناول المسكنات بعد التطعيم بلقاح كورونا

قال الدكتور أيمن ثروت مدير وحدة الرعاية المركزية بمستشفي عين شمس بالعبور، إن الامتناع عن المسكنات قبل وبعد التطعيم ضد كورونا؛ يحافظ على عدم التأثير على فعالية اللقاح.

وتابع ثروت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء DMC” والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،:" لابد من الامتناع عن تعاطي المسكنات قبل الحصول على لقاح كورونا بمدة 8 ساعات، لافتا إلي أنه لا يجب تناولها أيضًا حتى بعد مرور 6 ساعات من التطعيم.

وأوضح مدير وحدة الرعاية المركزية بمستشفي عين شمس بالعبور، أن :"حصول البعض على المسكنات بهدف التقليل من الأعراض قبل تناول التطعيم؛ أمر خاطئ تمامًا، لأنه قد يقلل من فعالية اللقاح، ويؤثر على الاستجابة المناعية".

ولفت إلي أن ظهور الأعراض نتيجة الحصول على لقاح كورونا أمر طبيعي لأنه يعني أن الخلايا المناعية تدفق لمكان الوخز، ناصحًا المواطنين بعمل كمادات باردة على مكان التطعيم مع التدليك الخفيف لتقليل الألم.

ونوه مدير الرعاية المركزية بمستشفى عين شمس بالعبور، بأن الحصول على عقار مسكن لتخفيف الألم وأعراض لقاح كورونا يكون بعد مرور من 12 إلى 14 ساعة تقريبًا.

تصريحات في ذات السياق، قال إسلام عنان محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن كل دول تتخذ خطة لـ تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا، ولكن العالم كله مرتبط ببعضه و تحورات كورونا تكون ناتجة عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الأخبار" المذاع على قناة "دي إم سي" تقديم الإعلامية دينا الوكيل، أن هناك دولا حتى الآن لم تصل لـ نسبة 1%، بخصوص تطعيم مواطنيها من كورونا.



ولفت إلى أن الشخص الذى يحصل على اللقاح يستطيع جسمه مقاومة المرض، ولكن اللقاح لا يمنع الفيروس.

ولفت محاضر اقتصاديات الصحة و علم انتشار الأوبئة إلى أنه يتمنى أن نصل لـ صفر وفيات، مؤكدًا أن الإصابات لا تشكل خطرا، ولكن الأهم الوصول لـ صفر وفيات، وطالب الجميع بتلقي لقاح كورونا، لمواجهة هذا الفيروس و أن أعداد إصابات فيروس كورونا تنخفض، ولكن على المواطنين توخى الحذ.



وأضاف محاضر اقتصاديات الصحة و علم انتشار الأوبئة، أن الجميع يتمنى عدم الارتداد فى الارتفاع، ولذلك نطالب المواطنين فى الاستمرار فى ارتداء الكمامة و أن العالم منقسم لـ قسمين هناك دول تعطى اللقاحات بنسبة عالية وتشهد انخفاض فى الوفيات و الإصابات، وهناك دول لا تزال تعانى من ارتفاع الإصابات و الوفيات.



وأوضح أن لقاح كورونا مهم، ويحمى المواطن من الموت بالفيروس، ويحمى المواطن من ارتفاع الأعراض، ودخوله المستشفي.