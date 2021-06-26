إجراءات عاجلة بتوجيهات رئاسية لإزالة التعديات علي أملاك الأوقاف ..فيديو

قال الدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة ، أن الرئيس السيسي وجه علي التشديد علي أملاك الأوقاف والحفاظ عليها ،وبناء علي ذلك قامت وزارة الأوقاف باسترداد أعيان وقفية تقدر بـ 7 مليارا جنية وعددها 36 وقف يقدرون بقيمة 880 مليون جنية .



وأضاف حسن خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، أن أعيان الوقف تكون تتبع الوزارة ويقوم احد المواطنين بوضع يده عليها ، مؤكدا أن الوقف لا يسقط بالتقاضي وهناك توجيه شديد باسترداد جميع الأراضي الوقف التابعة للوزارة والتي تم وضع اليد عليها وهناك تعاون كامل بين جميع مؤسسات الدولة لاستعادة تلك الأراضي .

وأوضح حسن ، أن وزارة الأوقاف خلال العام المالي 2020/2021 استطاعت تحقيق قفزة كبيرة في الأرادات وصلت ألي مليار و 800 مليون جنية وهذا 3 أضعاف ما كانت الوزارة تحصل علية .

وتابع حسن ، " أرادت وزارة الأوقاف أن تذهب إلى تحسين أحوال الإمة والي إحلال وتجديد المساجد قمنا بإحلال وتجديد 6500 مسجد بتكلفة مالية تزيد عن 3 مليارات و450 مليون جنية "



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قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إحالة إمامين وخطيبين بالقاهرة والجيزة إلى وظيفة باحث دعوة.



وذكرت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم السبت، أنه بناء على مذكرة مديرية أوقاف القاهرة قرر وزير الأوقاف إحالة جمال السيد حسين خالد إمام وخطيب بأوقاف القاهرة إلى وظيفة باحث دعوة مع منعه من صعود المنبر أو إمامة الصلاة بالمساجد أو القراءة بها أو أي عمل دعوي أو تحفيظ قرآن بجميع مساجد الجمهورية، كما قرر وزير الأوقاف مخاطبة كل من اتحاد الإذاعة والتلفزيون ونقابة القراء بشأن ما نُسِب إليه من مخالفة.



وأضافت الوزارة أنه بناء على مذكرة مديرية أوقاف الجيزة قرر الوزير إحالة علاء الدين محمد حسين إمام وخطيب بأوقاف الجيزة، إلى وظيفة باحث دعوة، مع منعه من صعود المنبر أو إمامة الصلاة بالمساجد.



وأشارت الوزارة إلى أنه تم تعميم القرار الوزاري إلى كافة مديريات الأوقاف بالجمهورية، والتنويه بأن من يخالف ذلك سيتم تطبيق العقوبات المقررة بهذا الشأن عليه.