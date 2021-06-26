أول إجراء من وزير الرياضة بعد تأهل الأهلي لـ نهائي أفريقيا بهزيمة الترجي

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، النادي الأهلي وجماهيره بالوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ١٤ في تاريخه، بعد فوزه علي فريق الترجي التونسي بثلاثة أهداف نظيفه، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي أقيم مساء اليوم السبت، على استاد السلام، ليصبح مجموع المباراتين ٤-٠ لصالح النادي الأهلي.

كما قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عقب انتهاء المباراة، مشيداً بأداء جميع لاعبي النادي الأهلي وروحهم الرياضية واصرارهم على تحقيق الفوز والوصول إلى نهائي البطولة الأفريقية، متمنياً التوفيق للفريق فى الدور النهائي للبطولة، كما تمني التوفيق لفريق بيراميدز المصري في مباراته في نصف النهائي المرتقبة بالكونفدرالية أمام فريق الرجاء المغربي .

النادي الاهلي قد حقق الفوز بهدف نظيف في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد حمادي العقربي في رادس الأسبوع الماضي احرزه اللاعب محد شريف.

ويتطلع الأهلي إلى المضي نحو استعادة لقبه المفضل من أجل تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بدوري الأبطال واسعاده جماهيره والوصول للنجمه العاشره، ويُعد الفوز الأول في مواجهات الاهلي والترجي في دوري الأبطال ذهاباً وإيابا، وأول نادي يفوز ذهاباً وإيابا في نصف نهائي دوري الأبطال لموسمين متتاليين، وكذا الوصول لنهائيين متتاليين لدوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة في تاريخه.