ألمانيا: جميع ضحايا حادث الطعن في فورتسبورج من النساء

قالت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، إن جميع ضحايا حادث الطعن في مدينة فورتسبورج من النساء، فيما تواصل السلطات التحقيق لكشف ملابسات الجريمة التي وقعت مساء أمس الجمعة.

وأوضح قائد الشرطة بالمنطقة، أن المشتبه به دخل متجرا وسأل موظفة عن مكان السكاكين، ثم انتزع سكينا وقتل الموظفة واثنتين أخريين بالمتجر، وطعن الرجل بعد ذلك 5 نساء وطفلا في الشارع وبأحد المصارف، وفقا لوكالة "رويترز".

وأشار مسؤولون من ألمانيا إلى أن المتهم الذي ضبطته الشرطة في مسرح الحادث، مهاجر صومالي يبلغ من العمر 24 عاما وكان يعاني من مشكلات نفسية في السابق.

من جانبه، قال خواكيم هرمان، وزير الداخلية بولاية بافاريا، إن المسؤولين يعتقدون أن المشتبه به تصرف بمفرده، لكنهم يحققون لمعرفة ما إذا كانت له دوافع مرتبطة بتنظيم متطرف.

ونقل الوزير عن أحد الشهود قوله إن المشتبه به صاح قائلا "الله أكبر" قبل شروعه في الهجوم، وأضاف "المؤشرات عن التشدد والمشكلات النفسية.. لا يستبعد أي منهما الآخر".

ووصفت السلطات الأمنية في ألمانيا، بعض الإصابات خلال الهجوم، بأنها “خطيرة”، موضحة أن الرجل الذي يعيش في فورتسبورج أصيب برصاصه في قدمه من قبل الشرطة، لكن حياته ليست في خطر.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، قتل 3 أشخاص وأصيب 6 آخرين راء حادث طعن في مدينة فورتسبورج الألمانية، فيما قالت الشرطة إنها تتعامل مع “عملية كبرى”.