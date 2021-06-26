يورو 2020.. إيطاليا تضيف الهدف الثاني في شباك النمسا

تقدم منتخب إيطاليا على نظيره النمساوي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي تجمعهما في ثمن نهائي كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

هدف إيطاليا الثاني جاء عن طريق ماتيو بيسينا في الدقيقة 105 بتسديدة قوية من داخل منطقة جزاء النمسا.

يذكر أن هدف الطليان الأول جاء عن طريق فيديريك كييزا في الدقيقة 95، بعد تلقيه تمريرة عرضية رائعة من زميله سبينازولا، ليقوم بمرواغة دفاعات النمسا وتسديد الكرة بقوة في الشباك

خيم التعادل السلبي، على أحداث مباراة منتخبي إيطاليا والنمسا، في ثمن نهائي كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

باشمان حارس مرمى النمسا تصدى في الدقيقة 17 لتسديدة باريلا ببراعة، حارمًا الطليان من هز الشباك.

وفي الدقيقة 32، أطلق تشيرو إيموبيلي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لترتطم بالعارضة وتخرج خارج الملعب، في أخطر فرص إيطاليا في المباراة.

استمرت محاولات إيطاليا لهز الشباك، لكنهم لم يُوفقوا في مسعاهم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وفي الشوط الثاني، ظهرت النمسا بشكل أفضل، وفي الدقيقة 52، سدد ديفيد ألابا ضربة حرة مباشرة، لكنها علت العارضة.

وفي الدقيقة 65، سجل ماركو أرناتوفيتش هدفًا للنمسا، لكن تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

استمرت أفضلية النمسا، لكن شباك المرميين ظلت نظيفة، لينتهي اللقاء بالتعادل، ويتجها للأشواط الإضافية.

تشكيل النمسا أمام إيطاليا في يورو 2020

وجاء تشكيل النمسا كالآاي

حراسة المرمى: دانيل باشمان.

خط الدفاع: ستيفان لاينر - ألكسندر دراجوفيتش - مارتن هينتيرجير - دافيد ألابا.

خط الوسط: كسافير تشالجير - فلوريان جريليتش - كونراد لايمير - مارسيل سابيتزر - كريستوف بامجارتنر.

خط الهجوم: ماركو أرناوتوفيتش.

تشكيل إيطاليا أمام النمسا في يورو 2020

وجاء تشكيل إيطاليا لمواجهة النمسا كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما

خط الدفاع: ليوناردو سبينازولا - فرانسيسكو أتشيربي - ليوناردو بونوتشي - جيوفاني دي لورينزو

خط الوسط: ماركو فيراتي - جورجينيو - نيكو باريلا

خط الهجوم: لورينز إنسيني - تشيرو إيموبيلي - دومينيكو بيراردي