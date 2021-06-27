ستروين تستعرض نسختها الكهربائية الجديدة E-BERLINGO| صور

تواصل شركة ستروين الفرنسية تألقها داخل الأسواق العالمية للسيارات، حيث كشفت عن النسخة E-BERLINGO و التي تعتمد على منظومة العمل بالطاقة الكهربائية، و تقدم السيارة عبر اطلالة ثنائية الأولى تعتمد على مفهوم السيارة الخدمية، بينما الأخرى تأتي كسيارة ركوب خاصة، و تضم النسختين العديد من التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى التصميم الخارجي المميز.

المواصفات الخارجية لـ ستروين E-BERLINGO الكهربائية الجديدة

ترتكز السيارة E-BERLINGO على عجلات مدعومة بـ جنوط معدنية تتخذ شكل الزهرة، تجمع بين اللون الفضي و الأسود، مع شبكات أمامية أسفل غطاء المحرك، بالإضافة إلى منظومة متكاملة من المصابيح الامامية، سواء كانت العدسات النحيفة، أو مصابيح الضباب، كما تحتوي على اقطاب ثانية على جانبي السقف، و اطلالة رباعية الأبواب، و مصابيح خلفية طولية الشكل، بينما يبلغ قياسات السيارة نحو 40،4 أو 75،4 متر.

المواصفات الفنية لـ ستروين E-BERLINGO الكهربائية

زودت السيارة بمحرك كهربائي بقوة 100 كيلو وات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 136 حصان، و 260 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 135 كيلومتر للساعة و ذلك لنسخة الركاب، بينما تقدر السرعة القصوى للسيارة الخدمية نحو 130 كيلومتر في الساعة.

أما عن مدى الانطلاق لـ E-BERLINGO فسوف يصل إلى 280 كيلومتر للنسخة الخاصة بالركاب، على عكس النسخة الخدمية و التي تأتي بفارق بسيط عن الأولى حيث جاءت بمدى يصل لـ 275 كيلومتر في الساعة، بينما تتميز بطاريات السيارة بخاصية الشحن السريع حيث تصل إلى 80% من قوتها في فترة اقل من 30 دقيقة، و تقدم بسعة 50 كيلو وات/ساعة.

اسعار السيارة ستروين E-BERLINGO الكهربائية

يتوقع طرح السيارة E-BERLINGO خلال الربع الأخير من العام الجاري 2021، و بقيمة سعرية تبدأ من 36.590 يورو.