سامح شكرى: استمرار تعثر حل قضية سد النهضة قد يسبب صراعات|فيديو

عقب سامح شكري، وزير الخارجية، على خطاب إثيوبيا الذي ذكرت فيه أن مصر والسودان حاولتا التنصل من المسؤولية والخروج في ملف مفاوضات سد النهضة من العباءة الافريقية قائلا "كلها ادعاءات اعتدنا عليها من الجانب الإثيوبي للتنصل من أية اتفاقات وإلقاء المسؤولية على الأطراف الاخرى لإخفاء حقيقة الموقف الإثيوبي ونحن إذ انخرطنا بجانب السودان في مفاوضات جادة تحت ولاية الاتحاد الافريقي وألحت كل من القاهرة والخرطوم في ضوء تلك المفاوضات على صيغ عديدة بشكل يرضي الرئاسة الكنغولية والمراقبين وكان الرفض من من الجانب الاثيوبي فهذا خير دليل على تنصل أديس أبابا وعدم صحة ما ساقته في خطابها".



ونفي سامح شكري في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن يكون هناك أية مصداقية في إدعاءات خطاب الجانب الإثيوبي قائلاً : كلها افتراءات وادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأكد شكري عدم وجود أية أطروحات إفريقية منبثقة عن الاتحاد الافريقي لاستئناف المفاوضات قائلاً : لم تطرح أية أطروحات لاستئناف هذا المسار مجدداً منذ أن أوقفته إثيوبيا في آخر الاجتماعات في " كينشاسا" ورغم ذلك رئاسة الاتحاد الافريقي تبذل جهداً في هذا الصدد لبحث استمرارية المسار الافريقي لكن حتى الآن لم يخرج اي طرح بهذا الصدد ".

وقال إن المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي يتواصل مع الأطراف الثلاثة والرئاسة " الكنغولية "مشيراً إلى القاهرة على تواصل مستمر معه تحديد أفضل مسار للخروج من هذه الازمة كما هو الحال في الاتحاد الاوروبي يحث اننا حريصين على التواصل مع كافة الأطراف على مدار عقد من الزمان بما يثبت حسن النية المصري في هذا الملف ".



وحول إدراك المجتمع الدولي بخطورة وأهمية الملف الخاص بسد النهضة قال الوزير : المجتمع الدولي مدرك الآن كل ذلك وهذا اتضح جلياً منذ العام الماضي بعقد جلسة مجلس الأمن بناء على طلب مصر ومراعاة أن استمرار تعثر حل قضية سد النهضة يؤدي لحالة من عدم الاستقرار في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي وقد تنشب صراعات وأحد مسؤوليات مجلس الامن الدولي أن يكون له دور في احتواء أية تداعيات قد تنشأ في حال فشل المسار التفاوضي".



وكشف أنه من خلال إتصالات وزارته مع المجتمع الدولي يلمس إحساساً بالمسؤولية بخطورة الموقف من قبل أطراف المجتمع الدولي قائلاً : "من خلال اتصالاتنا نلمس تفهم بخطورة القضية وأن يجب التعامل معها بكل جدية في أن يستمر دور مجلس الأمن وإتخاذ قراراً بشأنها وسوف نستمر في جهودنا ونحن نلمس هذا التفهم على مستوى المجتمع الدولي ".



وحول رفض بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن كمبدأ أن تتناول قضايا الأنهار تحت قبة المجلس قال شكري : ربما هناك بعض الدول تأخذ هذا المنحى بالفعل لكن في نهاية الأمر لابد على الدول الأعضاء أن تتحمل مسؤوليتها عندما تم إنتخابها للتمثيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث كان على أساس دورها عند انتخابها لحفظ الأمن والسلم الدوليين وعندما تكون هناك مثل هذه القضايا لابد أن يضطلع المجلس بالمسؤولية ويعمل على التعامل معها بمحمل الجد لإنهاء فرص وجود اية تداعيات سلبية في حال فشل المسار التفاوضي ".