عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين.. تسجيل 302 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة فى البحرين أن الفحوصات التي بلغ عددها 13183 في اليوم  أظهرت تسجيل 302 حالة قائمة جديدة بـ فيروس كورونا منها 154 حالة لعمالة وافدة، و 144 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و4 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 689 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 259234.

ووفقا لصحيفة الأيام البحرينية بلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية 102 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 54 حالة في حين أن 4318 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 4420 حالة قائمة.

txt

مؤشر العطاء.. البحرين الأولى عربيا والثانية عشرة عالميا

txt

البحرين تترأس اجتماع وزراء شئون الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون



وكانت قد حصلت مملكة البحرين على المركز الأول عربيًا والثاني عشر عالميًا بمؤشر العطاء للعام 2021 وفقا لتقرير مؤسسة "كاف" العالمية بالمملكة المتحدة.

وأشاد ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بدعم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، واهتمامه بالعمل الخيري والإنساني، مشيدا بما تلقاه المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والعمل الخيري والإنساني في مملكة البحرين من دعم من قبل الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيدا بمساهمة وعطاء الشعب البحريني الكريم في الأعمال الخيرية والإنسانية.

وقال الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إن هذا الإنجاز الكبير يعكس رعاية الملك للأرامل والأيتام والمهنية العالية التي تدار بها المؤسسة والمساعدات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها مملكة البحرين داخل وخارج المملكة، ومبادراتها لمساعدة الذين يعانون آلام الصراعات والحروب والكوارث الطبيعية سواء في الداخل أو النازحين خارج بلادهم، إذ لا تقتصر الجهود البحرينية على التبرعات والمساعدات والهبات والمنح المالية، وإنما تشمل إقامة العديد من المشاريع التنموية مثل بناء المستشفيات والمدارس وتجهيز الخيام وتوفير الغذاء والأدوية، علاوة على جهود العمل التطوعي بمختلف أشكاله ومسمياته.

البحرين فيروس كورونا مخالطين مؤشر العطاء للعام مملكة البحرين

ترشيحاتنا

عن نائب الجن.. أزهري: تبنّى الشعوذة بإشعال بعض الحرائق.. فيديو

ميدو: موسيماني استغل الإعلام.. وجمهور الأهلي يجب أن يشكر محمود الخطيب

إيطاليا تحقق انتصارًا صعبًا على النمسا وتتأهل لـ ربع نهائي يورو 2020

سامح شكري: الخطاب الإثيوبي حمل ادعاءات اعتدنا عليها وافتراءات غير صحيحة

النمسا تقلص الفارق بهدف بـ شباك إيطاليا في يورو 2020

أخبار الفن| حقيقة إصابة نيللي كريم بورم في الوجه .. تفاصيل أزمة حمو بيكا .. تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على نايل سات.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي

أول تعليق من كايزر تشيفز على مواجهة الأهلي في نهائي أفريقيا "خاص"

رايح جاي.. الأهلي يبدع ويهزم الترجي بثلاثية ويتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا

أول إجراء من وزير الرياضة بعد تأهل الأهلي لـ نهائي أفريقيا بهزيمة الترجي

موعد مباراة نهائي دورى أبطال افريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

كايزر تشيفز يتأهل لنهائي دوري أبطال افريقيا وينتظر الفائز من الأهلي والترجي

بـ قرارات نارية.. أون تايم سبورت ترد على بيان الزمالك

بعد قرار منعه من الغناء.. حمو بيكا يوجه رسالة للفنان هاني شاكر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طعمها لذيذ .. أشهر الأكلات العراقية والأردنية والمصرية

أحدث صيحات الأزياء العراقية والأردنية

آخر استعدادت الثقافة لمعرض الكتاب.. حجز 112 ألف تذكرة دخول حتى الآن

التعاون في مجال الدفاع| القوات المسلحة تكشف تفاصيل الزيارة المهمة لرئيس الأركان في الكونغو والسودان

فيديو

تعمل منذ نعومة أظافرها .. حكاية فتاة عشرينية مع مهنة السباكة .. فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل إحباط أكبر قضية تهريب سيارات في مصر

فيديوجراف.. ما قصة التنمر على فتاة الفستان حبيبة طارق ؟

كنت بخدع الناس .. اعترافات صادمة من نائب قضية الآثار

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

مروه حموده تكتب: حسبك شخص لا يخون

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

اﻟﻤﺰﻳﺪ