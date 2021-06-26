البحرين.. تسجيل 302 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة فى البحرين أن الفحوصات التي بلغ عددها 13183 في اليوم أظهرت تسجيل 302 حالة قائمة جديدة بـ فيروس كورونا منها 154 حالة لعمالة وافدة، و 144 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و4 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 689 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 259234.

ووفقا لصحيفة الأيام البحرينية بلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية 102 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 54 حالة في حين أن 4318 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 4420 حالة قائمة.





وكانت قد حصلت مملكة البحرين على المركز الأول عربيًا والثاني عشر عالميًا بمؤشر العطاء للعام 2021 وفقا لتقرير مؤسسة "كاف" العالمية بالمملكة المتحدة.

وأشاد ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بدعم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، واهتمامه بالعمل الخيري والإنساني، مشيدا بما تلقاه المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والعمل الخيري والإنساني في مملكة البحرين من دعم من قبل الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيدا بمساهمة وعطاء الشعب البحريني الكريم في الأعمال الخيرية والإنسانية.

وقال الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إن هذا الإنجاز الكبير يعكس رعاية الملك للأرامل والأيتام والمهنية العالية التي تدار بها المؤسسة والمساعدات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها مملكة البحرين داخل وخارج المملكة، ومبادراتها لمساعدة الذين يعانون آلام الصراعات والحروب والكوارث الطبيعية سواء في الداخل أو النازحين خارج بلادهم، إذ لا تقتصر الجهود البحرينية على التبرعات والمساعدات والهبات والمنح المالية، وإنما تشمل إقامة العديد من المشاريع التنموية مثل بناء المستشفيات والمدارس وتجهيز الخيام وتوفير الغذاء والأدوية، علاوة على جهود العمل التطوعي بمختلف أشكاله ومسمياته.