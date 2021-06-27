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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

13.15مليار جنيه لـ الأدوية.. إجراءات الحكومة لدعم القطاع الطبي بـ الموازنة الجديدة

وزارة المالية
وزارة المالية

تسعى الحكومة لزيادة إنفاقها علي شراء الأدوية بموازنة العام المالي المقبل والتي ستبدأ خلال أيام قليلة، لتصل إلي 13.15 مليار جنيه بزيادة وصلت لـ 2.04 مليار جنيه عن العام المالي الجاري، بغرض عدم تضرر القطاع الطبي وتلبية احتياجاته من الدواء خلال الفترة الراهنة نظرا لانتشاء وباء كورونا.


وفقا لما أعلنته الحكومة بموازنة العام المالي القادم، فإنه تم تخصيص 103.9 مليارات جنيه لمصروفات الإنفاق علي السلع والخدمات بالباب الثاني بالموازنة العامة بزيادة تبلغ 19.6 مليار جنيه عن العام المالي الجاري.

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وركزت الموازنة العامة علي زيادة الانفاق العام علي شراء المستلزمات الطبية لتصل لـ 2.6 مليار جنيه خلال العام المالي القادم، حرصا من الحكومة علي استمرار القطاع الطبي ودعما لجهوده في رفع الاعباء عن الفئات الاولي بالرعاية بزيادة اقتربت من مليار جنيه عما تم تخصيصه في العام المالي الجاري.


ورصدت الموازنة العامة 6.2 مليار جنيه لشراء الأغذية بموازنة العام المالي القادم بعد أن كانت 3.4 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري.


ورفعت الحكومة من نفقاتها علي بند الصيانة لتصل لـ12.5 مليار جنيه بموازنة العام المالي القادم بعد ان كانت 9.81 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية بزيادة اقتربت من 3 مليارات جنيه.
 

وزارة المالية مال واعمال القطاع الطبي شراء الأدوية العام المالي الجديد الموازنة العامة اخبار مصر

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