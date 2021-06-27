معني حكم الإدانة .. النقض توضح المفهوم القانونى
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها حكم الإدانة وبياناتهم.
جاء في حيثيات الحكم توضيح معني حكم الإدانة . بياناته ؟ القصد الجنائي في جريمة حمل أوراق النقد الأجنبي التي تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي عند السفر خارج البلاد . ماهيته ؟ خلو القانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ من بيان كيفية وطريقة إفصاح المغادرين للبلاد عما يحملونه من نقد أجنبي جاوز الحد القانوني .
الضوابط والإجراءات التنظيمية لعملية الإفصاح التي تطلبها قرار وزير المالية رقم ٤٩٩ لسنة ٢٠١٠ . وجوبية . خلو محضر الضبط مما يفيد التزام القائمين على تنفيذ القرار الوزاري ومنهم ضابط الواقعة بتلك الضوابط والإجراءات وعدم بيان الأفعال التي اقترفها الطاعن .
أثره : تشكك المحكمة في توافر القصد الجنائي لدى المتهم . مجرد الدخول بمبلغ يزيد على العشرة آلاف دولار للدائرة الجمركية على خلاف ما يقضي به القانون . غير دال على اتجاه نية المتهم إلى عدم الإفصاح عما بحوزته من نقد أجنبي . أساس ذلك ؟ مثال لحكم صادر من محكمة النقض ببراءة متهم لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة عدم إفصاحه للسلطات المختصة عما بحوزته من أوراق نقد أجنبي جاوزت المسوح به قانوناً حال سفره للخارج .