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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحكومة تطرح أذون خزانة بقيمة 18.5مليار جنيه .. اليوم

وزارة المالية
وزارة المالية

تعتزم  وزارة المالية اليوم  الأحد الموافق 27-6-2021 ، بيع أذون خزانة من أجلي 91 و 266 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 18.5 مليار جنيه لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.


وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية، فقد عهدت الوزارة لـ البنك المركزي المصري بعمليات طرح أدوات الدين المحلي من سندات وأذون الخزانة خلال الأسبوع الجاري، إذ تبلغ جملة الاحتياجات التمويلية لهذا الأسبوع نحو 49 مليار جنيه.


قال التقرير ان الوزارة تبيع أجل 91 يوما بقيمة 10.5 مليار جنيه و أجل 266 يوما بـ 8 مليارات جنيه.


ومع طرح الحكومة لأجلي 91 و 273 يوما بقيمة 18.5 مليار جنيه اليوم الأحد يتبقى لها طرحين اثنين بقيمة 30.5 مليار جنيه سيتم طرحهما الاثنين والخميس من الأسبوع الجاري.


ورفعت وزارة المالية هذا الأسبوع من حجم طرحها لأدوات الدين المحلي بمعدل 500 مليون جنيه عن الأسبوع الماضي.

اقتراض في 3 أشهر
 

وتسعي الحكومة خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري وتحديدا في الفترة من إبريل حتي يونيو الجاري إلي طرح أدوات دين بـ 642.5 مليار جنيه منها 462 مليار جنيه في صورة أذون خزانة و 180.5 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.

وأشار التقرير إلى أنه تم طرح 197.5 مليار جنيه في أبريل الماضي مقابل استهداف طرح 198 مليار جنيه خلال مايو الجاري و 247 مليار جنيه في يونيو المقبل.

وزارة المالية مال واعمال اخبار مصر أذون خزانة

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