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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي مصري في منافسات الرجال والسيدات ببطولة السلسلة الختامية ٢٠٢١ للإسكواش

صدى البلد

انتهت فعاليات اليوم الخامس في نصف نهائي لبطولة السلسلة الختامية ٢٠٢١  للاسكواش، والتي تقام على منطقة The Park بمول العرب بمدينة السادس من أكتوبر، بتنظيم أندية وادي دجلة، التى تختتم اليوم الأحد.

وكانت نتائج مباريات، السبت، حددت المتنافسين على التتويج بالبطولة، حيث تواجه نوران جوهر نظيرتها المصرية هانيا الحمامي في نهائي السيدات، ويواجه مصطفى عسل اللاعب محمد الشوربجي في منافسات الرجال في نهائي مصري خالص في كلا المنافستين.

وانتهت المباراة الاولى في نصف النهائي التي كانت بين كل من لاعبة أندية وادي دجلة المصرية نوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا -وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش- واللاعبة النيوزيلاندية جويل كينج المصنفة الثامنة عالميًا في مباراة مثيرة استمرت (46) دقيقة انتهت بفوز (نوران جوهر) بنتيجة أشواط (1-2) بواقع نقاط (2-11) و(12-10) و(6-11).

وانتهت مباراة الرجال بين اللاعب المصري مصطفى عسل المصنف الثاني عشر على العالم بالمجموعة A واللاعب المصري طارق مؤمن المصنف الثالث عالميًا وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش بالمجموعة B  في مباراة مثيرة استمرت 68 دقيقة انتهت بفوز مصطفى عسل بنتيجة اشواط (2-1) بواقع نقاط (11-9) و(6-11) و (11-4).

وانتهت مباراة السيدات بين اللاعبة المصرية هانيا الحمامي المصنفة الخامسة عالميًا -وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش- واللاعبة الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الرابعة عالميًا في مباراةٍ مثيرةٍ استمرت (54) دقيقة انتهت بفوز (هانيا الحمامي) بنتيجة أشواط (2-1) بواقع نقاط (11-6) و(3-11) و(12-14).

وانتهت مباراة الرجال بين كل من اللاعب  محمد الشوربجي واللاعب  بول كول في مباراة مثيرة انتهت بفوز محمد الشوربجي بنتيجة اشواط (١/٢) بواقع نقاط (١١/٥) و(٥/١١) و (١١/٦).

نهائي مصري

جدير بالذكر أن اليوم الأحد هو نهائي بطولة CIB Finals 2021 والذي تنظمه أندية وادي دجلة. 

وتأهل للنهائى المصريتين بطلة أندية وادي دجلة "نوران جوهر" والتي تصنف الثانية عالميًا واللاعبة "هانيا الحمامي" المصنفة الخامسة على مستوى العالم.   

ومن الرجال تأهل اللاعب المصرى مصطفى عسل المصنف الثاني عشر على مستوى العالم واللاعب محمد الشوربجي.

بطولة السلسلة الختامية ٢٠٢١ للاسكواش مول العرب مصر الاتحاد الدولي للإسكواش هانيا الحمامي

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