أحمد بهي الدين : معرض الكتاب يتماشى مع الجمهورية الجديدة في كل شيء .. فيديو

قال الدكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن تنظيم معرض الكتاب هذا العام سيكون جيد جدا، مؤكدا أن المعرض يتماشى في كل شيء مع الجمهورية الجديدة ومنها الرقمنة، لافتا إلى أنه لن يكون هناك تذاكر ورقية، وهناك 120 ألف تذكرة تم حجزها .

وأضاف بهي الدين خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولى المصرية "، الفئات ذوى الإعاقة لهم بوابات خاصة وسريعة، لافتا إلى أن كل رقم تليفون له أربع تذاكر مجانية، إضافة إلى أن الأطفال الأقل من سن 10 سنوات ليس لهم تذاكر، ويدخلون المعرض بسهولة مع والديهم.

وأوضح بهي الدين، أن هناك 218 دار نشر مشاركة في معرض الكتاب وهذا أكبر رقم مشاركة لمعرض فعلي منذ بدأ جائحة فيروس كورونا علي مستوي العالم .

وتابع بهي الدين ، أن معرض الكتاب هذا العام رقمي وحديث ويتواكب مع العصر ولكنة مؤمن بتعزيز الهوية المصرية ، مؤكدا أن بوستر المعرض عبارة عن جدارية مصرية مرسوم عليها الاله تحتمس وهو اله الحكمة المصرية وشعار المعرض خارج من هذه الجدارية .

وتابعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مع الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ونائبه الدكتور أحمد بهي الدين استعدادات إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته 52 والمقام فى الفترة من 30 يونيو وحتى 15 يوليو بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، والمقرر تفعيلها خلال المؤتمر الصحفي الذى ينعقد فى الواحدة ظهر الثلاثاء 22 يونيو الجاري بمركز المنارة للإعلان عن تفاصيله.

يأتى هذا تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تحقيق رؤية الدولة المصرية للتحول والرقمي وأهميته، وضرورة رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين.

قالت عبد الدايم إن استحداث منصة رقمية لمعرض الكتاب يأتى في إطار استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمى، كما تأتي المنصة إضافة ثرية لمنظومة العمل في هذا الحدث الدولى الضخم، متابعة إنها نقلة نوعية فى الخدمات الثقافية التي تقدم للجمهور، وأشارت أن المنصة تشمل كافة التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض، مؤكدة أنها انطلاقة حقيقية على طريق تطوير الخدمة الثقافية واستراتيجية الدولة بالتحول إلى مصر الرقمية.

ووجهت وزيرة الثقافة بتخصيص غرفة عمليات دائمة للمعرض وخدمة دعم فني وخدمة عملاء "أون لاين" على المنصة وعلى تطبيق الواتساب، وشددت على ضرورة التيسير على رواد المعرض هذا العام، واعتبارها دورة استثنائية، وكذلك تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق من جميع البوابات مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية المتعارف عليها حرصًا على الصحة العامة، ومنها ارتداء القناع الطبى، وقياس درجة الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم ومسافات التباعد الآمنة ، كما تم تحديد حدًا أقصى للطاقة الاستيعابية لكل قاعة عرض من القاعات الأربعة ومراعاة مسافات التباعد بين أجنحة العارضين .



واستعرض الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب مع الشركة "المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات" المنفذة للمنصة الرقمية، وممثليها المهندسة هبة الخولي والمهندس كريم عبد الكريم، المحتوي الرقمي، وخطوات التسجيل، وأسلوب فتح الرابط الخاص بالموقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث " جوجل " ويتبعها الضغط على خيار "احجز تذكرتك"، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة "الاسم- رقم الهاتف - البريد الإلكتروني- العمر- الجنسية -النوع"، وحتى الحصول على تذكرة الزيارة؛ حيث يتم بعد الانتهاء من عملية التسجيل إرسال نسخة من التذكرة في رسالة نصية على واتساب للرقم المسجل ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.