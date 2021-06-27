خلال السفر للخارج .. النقض توضح معنى حمل أموال تجاوز المسموح

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها جريمة حمل أوراق نقد مصري بما يجاوز المسموح به قانوناً حال السفر للخارج.



جاء في حيثيات الحكم، أن جريمة حمل أوراق نقد مصري بما يجاوز المسموح به قانوناً حال السفر للخارج عمدية القصد الجنائي فيها مناط توافره ؟ الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه . لا ينفي القصد الجنائي . علة ذلك : العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له . مفترض في حق الكافة . مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بالجهل بالقانون .