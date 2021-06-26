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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة تعلن مواعيد تطعيم الأطفال في 2021

تطعيمات الاطفال
تطعيمات الاطفال

أعلنت وزارة الصحة، مواعيد تطعيم الأطفال في مكاتب الصحة لعام 2021، مشيرة إلى أن هناك حملتين لشلل الأطفال سيتم إطلاقهما خلال الشهر المقبل، فضلًا عن جدول التطعيمات التي وضعته وزارة الصحة وهو التطعيمات الإجبارية للأطفال وجاء كالتالي:

تطعيمات شلل الأطفال

أول 24 ساعة تطعيم الأطفال الكبدي الفيروسي B، وكبدي رضع، تطعيم ضد شلل الأطفال الجرعة الصفرية «نقطتين على اللسان» والتطعيم ضد الدرن BCG حقنا داخل الجلد في الطبقة الأولى أعلى الذراع الأيسر للطفل.

- شهران تطعيم ضد شلل الأطفال، تطعيم خماسي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس ، وتطعيم الالتهاب الكبدي الفيروسي B والإنفلونزا البكتيرية حقنا بالعضل في الجزء الخارجي من منتصف الفخذ الأيمن.

- 4 و6 و9 أشهر تطعيم ضد شلل الأطفال.

- 12 شهرا تطعيم ضد شلل الأطفال والحصبة والتكاف والحصبة الألمانية.

- 18 شهرا تطعيم ضد السعال الديكي والحصبة والتكاف والحصبة الألمانية والدفتيريا.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن جدول تطعيم الأطفال الإجبارية تم تحديث لإضافة تطعيم ضد شلل الأطفال بنوع جديد، بهدف تعزيز مناعة الجسم ضد المرض، مؤكدا أن مصر خالية من شلل الأطفال.

وتابعت أن الحملتين ستتلقى بداية الشهر المقبل في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية مستهدفة الأطفال من عمر يوم لخمس سنوات من المصريين وغير المصريين المقيمين داخل مصر.

وقالت الحملة، إنها ستتواجد في الشوارع والميادين والنوادي والوحدات الصحية للوصول إلى المستهدف من الحملة وهو تطعيم 17 مليون طفل، مناشدة المواطنين بضرورة مساعدة شباب الحملة لتعزيز مناعة الأطفال.

 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خطة مواجهة النوع الجديد من شلل الأطفال، بإدراج طعوم جديدة بجدول تطعيمات الأطفال الروتينية.واوضحت الوزارة، انه تم إدراج جرعتين إضافيتين من تطعيم شلل الأطفال بالحقن في العضلة الأمامية للفخز الايسر عند عمر شهرين و عمر 6 أشهر، وذلك بالإضافة إلى الجرعه الحاليه عند 4 اشهر.

ليصبح التطعيم ضد شلل الاطفال السولك، عند عمر شهرين، 4 شهور، و6 شهور، بإجمالي 3 جرعات.

و أخطر قطاع الطب الوقائي بالوزارة ، جميع مديريات الصحة علي مستوى الجمهورية بالبدء في إدراج جرعتين جديدتين من تطعيم شلل الأطفال بالحقن (سولك) للأطفال عند إتمام عمر شهران وستة أشهر بجرعة 0.5 سم حقنًا بالعضل بالعضلة الأمامية للفخذ الأيسر.

بالإضافة للجرعة الحالية من نفس التطعيم عند إتمام أربعة أشهر.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: يُصبح جدول تطعيم الأطفال في مصر 2021 الروتينية متضمنًا ثلاث جرعات طعم شلل الأطفال بالحقن سولك عند إتمام عمر شهرين، وأربعة، وستة أشهر.

وكشفت وزيرة الصحة، عن بدء حملة جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال في مارس المقبل، عقب ظهور نوع جديد منه، لافتة إلى أن النوع المنتشر حاليًا جديد خاصة أن مصر خالية من شلل الأطفال منذ عام 2005، مضيفة أن تطعيم الأطفال سيكون عبارة عن 3 جرعات يفصل بينها شهرين وسيتم تطعيم جميع الأطفال حتى يتم التحفيف من ظهوره مرة أخرى.

تطعيم الاطفال المواطنين جمهورية مصر العربية الوحدات الصحية الميادين

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