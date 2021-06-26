مصر تمد يد العون للأشقاء ..سد «واو» نقطة في بحر المشروعات التنموية

وقعت وزارتا الموارد المائية والري، في مصر وجنوب السودان، بروتوكول للتعاون الفني في مجال الموارد المائية، ويتضمن مشروع إعداد دراسات جدوى إنشاء سد «واو» المتعدد الأغراض بجنوب السودان.

ويقع المشروع على نهر سيوى أحد فروع نهر الجور الرئيسى بحوض بحر الغزال وعلى مسافة 9 كيلومترات جنوب مدينة «واو» بجنوب السودان، ويهدف لتوليد 10.40 ميجاوات من الكهرباء، بالإضافة لتوفير مياه الشرب لـ حوالى 500 ألف نسمة والاستفادة من المياه في الري التكميلي لـ حوالي 30 إلى 40 ألف فدان.

مصر لا تتخلى عن الأشقاء

نبيل نجم الدين المتخصص في العلاقات الدولية، قال إن مفاوضات جرت بين حكومة جنوب السودان والمعنيين من الحكومة المصرية قبل 5 سنوات، وتحديدا في 2015، حيث قدم المسؤولون المصريون من «وزارتي الري والكهرباء» الدراسات الخاصة بإنشاء سد «واو» والذي يقع جنوب مدينة «واو» بـ حوالي 9 كيلومترات شمال دولة جنوب السودان.

وأضاف نجم الدين في تصريحات لـ «صدى البلد»، إن الهدف من سد «واو» تنموي؛ لاستخراج الطاقة الكهربائية، وحماية القرى والمدنيين من الفيضانات، مؤكدا أن الإدارة السياسية في مصر عهدها دائما تقديم يد العون لأي دولة إفريقية في مشروعات تنموية.

وتابع «حدث وقدمت الحكومة المصرية خبراتها الفنية لدولة أوغندا لبناء سد هناك، وقدمت كذلك المساعدة لدولة تنزانيا والسودان وحاليا جنوب السودان»، مشددا «أن مصر ملتزمة بتقديم المساعدة للدول الإفريقية في مشروعات التنمية، وهذا ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا وتكرارا».

حل مشاكل الشرب

يأتي ذلك في إطار مواصلة مصر دعمها لأشقائها من الدول الأفريقية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات على الأرض بهدف خدمة المواطنين، وتحقيق الاستقرار للأهالي من خلال حل مشاكل مياه الشرب وحماية الأهالي من أخطار الفيضانات.

الدراسات الفنية

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري أعدت الدراسات الفنية والاقتصادية المتكاملة للمشروع بالاستعانة بخبراء المركز القومي لبحوث المياه لإعداد الدراسات الهيدرولوجية والهيدروليكية والأعمال المساحية والخرائط الكنتورية لموقع السد وبحيرة التخزين، وكذلك الدراسات الجيولوجية والجيوتكنيكية والإنشائية والبيئية وأعمال التصميمات المبدئية للسد والمنشآت التابعة له.

كما تم التعاقد مع وزارة الكهرباء والطاقة لإسناد أعمال التصميمات الخاصة بالمحطة الكهربائية وملحقاتها ودراسة الجدوى الاقتصادية لها من خلال إحدى الشركات المتخصصة التابعة لها والتي تعاونت مع أحد المكاتب الاستشارية الكبرى لإعداد الدراسات المطلوبة.

وقد انتهت الوزارة، من جميع الدراسات الفنية والاقتصادية وتسليمها إلى الجانب الجنوب سوداني في ورشة عمل ضخمة عقدت بمدينة «واو» بحضور المسئولين الحكوميين والفنيين وممثلي المجتمعات المدنية بالولاية وبعض الشركات الاستثمارية في شهر فبراير 2015.

المساهمات المصرية داخل القارة

قامت مصر بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية داخل القارة الأفريقية مؤخرا ومنها تنفيذ مشروع إنشاء 6 محطات مياه شرب جوفية في نطاق مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، وهي محطة المستشفى القبطي بمونيكي ومحطة الحي الشعبي - حي البركة ومحطة كلية القانون بجامعة جوبا ومحطة الإستاد الرياضي بمدينة جوبا ومحطة سكن أساتذة جامعة جوبا ومحطة الحي الشعبي – ليمون غابا.

والمحطات مزودة بطلمبات تعمل بالطاقة الشمسية، وخزانات بسعة 36 متر مكعب؛ لتخزين المياه وكذلك إنشاء خطوط مواسير بأطوال مختلفة تنتهي بـ صنابير مياه عامة؛ لاستخدام الأهالي بهدف توفير مياه الشرب النقية لسكان المناطق، وتهدف المحطة الواحدة خدمة حوالي 2000 نسمة من مواطني جمهورية جنوب السودان الشقيقة، وقد بلغت نسبة التنفيذ في المشروع 92 % ومن المقرر الانتهاء من المشروع في أوائل شهر أبريل 2021

إنشاء 5 خزانات أودية بأوغندا

وفي إطار مشروعات التعاون الفني مع وزارة المياه والبيئة الأوغندية يجري إنشاء 5 خزانات أودية لحصاد مياه الأمطار لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين والثروة الحيوانية.

ويجري العمل حالياً على تنفيذ الخزانات في 5 مقاطعات بأوغندا وهي لياتوندي، راكاي، سوروتي، أويام، أباك.

وتتضمن الأعمال بكل خزان إنشاء خزان أرضي سعة عشرة ألاف متر مكعب، حوض للترسيب للتخلص من المواد العالقة، غرفة طلمبات الضخ، وعدد 1 طلمبة تعمل بالطاقة الشمسية؛ لضخ المياه من الخزان الأرضي للخزانات العلوية، بالإضافة إلى عدد 2 خزان علوى PVC سعة كل منهما عشرة أمتار مكعبة، وشبكة من المواسير مختلفة الأقطار، ووحدات توزيع المياه، وثلاث أحواض لشرب الماشية. ويحيط بالخزان سور بارتفاع 1,5 متر من الأسلاك الشائكة مزود ببوابة رئيسية لتنظيم دخول المعدات والأفراد.

الكونغو وإنشاء وتشغيل مركز التنبؤ بالأمطار

في إطار المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل والتي تتبناها الحكومة المصرية، يأتي مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بغرض تعظيم استخدام الموارد المائية وبناء وتقوية قدرات إدارة هذه الموارد.

وحرصاً من مصر على الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والبيانات وسبل التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية.

وتم إدراج مشروع إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار والفيضان داخل دولة الكونغو الديمقراطية ومقره بالعاصمة كينشاسا.

وتقوم مصر بتدريب طاقم المركز الكونغوليين على نظم التنبؤ بالأمطار والفيضان وتحليل الصور الجوية، وتشغيل نظم المعلومات الجغرافية والنمذجة الهيدرولوجية وكتابة التقارير الفنية المتخصصة.