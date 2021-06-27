منع التهرب.. الضرائب تنظم ندوة لتطبيقات الفاتورة الإلكترونية

نظم قطاع التدريب بمصلحة الضرائب المصرية برئاسة هالة الحسيني؛ ندوة تثقيفية حول منظومة الفاتورة الالكترونية بحضور عددا من الخبراء والمهتمين بالشأن الضريبي من بينهم يحيي أحمد السيد المحاضر الضريبي بالمركز ومصطفي فكري.



تناولت الندوة استراتيجية وزارة المالية حول رقمنة إجراءات ومعاملات مصلحة الضرائب المصرية بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030 ورفع كفاءة الادارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال تطبيق الإقرار والسداد الدفع الالكترونى والفاتورة الالكترونية بهدف تغيير الثقافة ونشر الوعى الضريبى وضم الاقتصاد غير الرسمى في المنظومة الرسمية.

وقال يحيي أحمد السيد، المحاضر الضريبي بالمركز؛ إن وزارة المالية تقوم بجهود للاسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بغرض رفع كفاءة منظومة الضرائب في مصر، مشيرا إلي أهمية منظومة الفواتير الالكترونية فى الحد بشكل كبير من التهرب الضريبى ورفع كفاءة الفحص الضريبى وتخفيف العبء على الممولين من ميكنة الاجراءات للتعامل مع المصلحة.

شارك بفعاليات الندوة عددا من ممثلي قطاع مكافحة التهرب الضريبي والمكتب الفني لرئيس المصلحة، ومركز كبار ومتوسطي الممولين.