18 يوليو.. محاكمة مدير عام بالإذاعة والتلفزيون و4 رجال أعمال بقضية رشوة مسئول الموسكي

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 18 يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة كبير كبير باحثين بدرجة مدير عام باتحاد الإذاعة والتليفزيون ومحامي بالنقض، و4رجال أعمال، ومهندس، وذلك على خلفية اتهامهم بقضية عرض رشوة مالية على مسؤول كبير بحي الموسكي.

المتهمون في القضية التي حملت الرقم 86 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، هم 6متهمين وهم كل من، "أحمد محمد خليل – 57 سنة – محامي نقض وكبير باحثين بدرجة مدير عام باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومحمد يوسف القاضي – 55 سنة – رجل أعمال ومقاول، وكمال سيد محمد – 50 سنة – رجل أعمال وتاجر، وأحمد عبدالرحمن القاضي – 56 سنة – رجل أعمال صاحب محطة تعبئة وقود، وخالد علي خليفة – 57 سنة – رجل أعمال ومقاول، ومحمد نبيه زكي – 55 سنة – مهندس".

ووجهت جهات التحقيق في قرار إحالة المتهمين إلى محاكمة جنائية بتهمة عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته.

وذلك بأن عرضوا على "محمد عبدالمجيد شوالي – وكيل منطقة الإسكان بحي الموسكي" مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، وذلك على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات إصداره شهادة صلاحية العقار رقم 396 بشارع بورسعيد، وترخيص بهدم ما عليه من بناء، وذلك بغرض تربيحهم مبالغ مالية ضخمة، وإضاعة أموال ضخمة على الدولة.

وكان ذلك دون التحقق من صحة الأوراق المرفقة بالطلب المقدم بشأن ذلك، ولكن الموظف العام المسؤول بحي الموسكي لم يقبل الرشوة منهم، وأبلغ هيئة الرقابة الإدارية التي وضعت مخطط القبض عليهم في وضع التبلس بعد تسجيل واقعة الرشوة بالصوت والصورة.