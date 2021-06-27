طلبات إحاطة لعدد من النواب أمام البرلمان..نائب:إصدار جوازات سفر المصريين بالخارج تصل إلى 6 شهور.. وشكاوى من حظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف

برلماني: مناقشة طلب إحاطة بشأن تأخير إصدار جوازات سفر المصريين بالخارج ..غدا

اقتصادية النواب تناقش طلب إحاطة بشأن شركات قطاع الأعمال والقروض الميسرة.. الثلاثاء

تحرك برلماني بشأن تضرر أصحاب المصانع من قرار حظر استيراد الأجزاء المفككة



تقدم عدد من النواب بمجموعة من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.

فى البداية قال النائب عمرو هندى ، وكيل لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أن تقدم بطلب إحاطة للجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان بشأن تأخير إصدار جوازات سفر المصريين بالخارج ، مشيرا إلى أن ذلك يمثل عقبة كبيرة للمصريين.

وأوضح هندى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من المقرر ان يتم مناقشة طلب الإحاطة حول جوازات سفر المصريين بالخارج اليوم الأحد ، قائلا أن تأخير إصدار جوازات سفر المصريين بالخارج تصل إلى 6 شهور.

وقال النائب أحمد فرغلى ، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن اللجنة الاقتصادية من المقرر أن تناقش طلب الإحاطة الذى تقدم به بشأن عدم استفادة شركات قطاع الأعمال العامة بصفة عامة والشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والمستلزمات من مبادرة القروض الميسرة يوم الثلاثاء القادم.

وأشار فرغلى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن طلب الإحاطة مقدم لوزير قطاع الأعمال ومحافظ البنك المركزى.

وتقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن تضرر أصحاب المصانع والمستوردين من قرار وزيرة التجارة والصناعة 273 لسنة 2021 بحظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف.

أوضح عضو مجلس النواب فى بيان صحفى له أن هناك العديد من الشكاوى نتاج قرار وزيرة التجارة والصناعة 273 لسنة 2021 بحظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف الداخلة فى القرارين 43 , 44 إلا للمصانع ومراكز الصيانة المسجلة، حيث أثار هذا القرار حفيظة العديد من المستوردين وأصحاب المصانع والحرفيين.

و أصدرت وزيرة التجارة والصناعة قرار بحظر استيراد الأجزاء المفككة للأصـناف المدرجة بالقرارين الوزاريين رقم 43 لسـنة 2016 و 44 لسنة 2019 إلا كمستلزم إنتاج للمصانع المرخص لها بتصنيع هذه المنتجات أو لمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة في السجل المخصص لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأكد هشام الجاهل أن هذا القرار السوق بالشلل وتشريد الكثير من العمال، لاسيما وأن هناك وعود حكومية سابقة صدرت من جانب وزيرة الصناعة والتجارة، في فبراير الماضي لتفادي تأثيرات القرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، حيث أعلنت الوزيرة أنه صدر دون مرجعية تطبيق أو عمل، ونجرى حالياً تجهيز رؤية لكيفية تطبيق هذا القرار، مشيرة إلى استمرار العمل بهذا القرار الهام لكن وفق رؤية واضحة شفافة وبآليات واضحة.

وأكمل عضو مجلس النواب:هذا القرار يقضي علي أية آمال آو توقعات لإلغاء أو تعديل قرار 43 الشهير بحظر استيراد أكثر من 28 منتج نهائي الصنع الي جمهورية مصر العربية إلا بعد تسجيل المورد الاجنبي واخذ موافقة من وزارة التجارة باستيراده ومن أهمهم : الملابس والمنسوجات بأنواعها والأحذية ولعب الأطفال والشنط والأثاث المكتبي والمنزلي والأجهزة المنزلية وغيرها من المنتجات التي لها مثيل يتم تصنيعه في مصر.

وطالب هشام الجاهل بإعادة دراسة آثار وتبعات قرار وزيرة التجارة والصناعة وتعديله وإعادة التفسير من خلال إصدار نشرة تفسيرية للقرار بهدف تخفيف العبء على العمال وأصحاب المصانع نظرا للتضرر الشديد من هذا القرار المجحف.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان، بعد مناقشة عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية الموجهة لوزير البترول.

ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، الانعقاد غدا الأحد.

خطة البترول في السنوات الماضية



وفي سياق آخر، قال المهندس طارق الملا ، وزير البترول والطاقة ، إن الوزارة نجحت خلال الـ 7 سنوات الماضية، فى مضاعفة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية، حيث بلغ إجمالى المنازل التى استفادت 12 مليونا و200 ألف وحدة سكنية، منها 6 ملايين وحدة خلال فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.

وأكد وزير البترول، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، للرد على عدد من طلبات الإحاطة الموجهة إليه، أن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بدأ فى مصر عام 1980، وما تم تنفيذه منذ ذلك الوقت حتي الآن، 12 مليونا و200 ألف وحدة، حيث كان يصل معدل التوصيل 283 ألف وحدة فى السنة، ولدينا خطة حاليا تستهدف أن يكون متوسط توصيل الغاز للمنازل مليونا و200 ألف وحدة سكنية.

وأوضح الوزير، أن الوزارة ستقوم من خلال مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير 4500 قرية، بتوصيل الغاز الطبيعى إلى 1400 قرية فى المرحلة الأولى، وذلك مع وزارات الإسكان والكهرباء ، والإدارة المحلية ، والاتصالات، حتى لا نكسر الشوارع ونردمها ونكسرها وذلك لإنجاز المشروع فى وقت قياسي، قائلًا "عندما نفتح بطن الارض نضع شبكة الاتصالات والمياه وغيرها والرصف".

وأشار إلى ان عدد الوحدات السكنية التى سيتم توصيل الغاز لها ضمن حياة كريمة ، ما يقرب من 4 ملايين وحدة، وذلك وفقا لما رصدته اللجان التى شرف عليها مجلس الوزراء، حيث رصدنا القري التى سنبدأ بها كنموذج وفقا لتكليفات القيادة السياسية.

ولفت إلى أنه فى نهاية الشهر الجارى سيصل عدد الوحدات التى دخلها الغاز الطبيعى إلى 12 مليونا و500 ألف وحدة، لافتا إلى أنه خلال السنوات الثلاث القادمة سيصل الغاز الطبيعى إلى 7 ملايين وحدة، وسيصل إجمالى عدد الوحدات وقتها إلى 19 مليون وحدة جديدة، ليصبح الغاز الطبيعي يغطي 80 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.