4 وفيات حتى الآن.. نزهة في الجو تتحول إلى كارثة

تحولت نزهة جماعية إلى كارثة مأساوية، حيث لقى 4 أشخاص مصرعهم، وهناك شخص آخر في حالة حرجة بعد اصطدام منطاد بالهواء الساخن بخط كهرباء في البوكيرك، في "نيومكسيكو" بعدما انفصلت السلة التي كان الركاب يستقلونها عن البالون وتحطمت.



وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، إنه بحسب إدارة شرطة المدينة، وصف شهود عيان البالون أثناء سقوطه على الأرض وهو منكمش تمامًا، بعدما تم قطع الحادث الكهرباء عن أكثر من 13000 شخص في المنطقة، وقال جيلبرت جاليجوس المتحدث باسم الشرطة إن البالون اصطدم بخط الكهرباء بعد الساعة (13:00 بتوقيت جرينتش) السبت.

فيما قالت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) إن السلة سقطت على بعد حوالي 30 مترًا وتحطمت في أحد الشوارع قبل أن تشتعل فيها النيران، فيما طاف البالون قبل أن ينتقل إلى مكان آخر، ولقي رجلان بينهم الطيار وامرأتان مصرعهما في الحادث.

وأحد شهود العيان يدعى جوشوا بيريز، كان في المنطقة عندما سمع صوت التحطم، وانتقل مسرعا إلى مكان الحادث مع رجل آخر وساعد في إطفاء خزان المنطاد، ولاحظ أن من في سلة المنطاد لم يتحركوا، وقال: "رؤية منطاد ينزل هكذا، إنه أمر مفجع"، ويتم التحقيق في سبب الحادث من قبل إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل.



هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها منطاد هوائي إلى حادث مشابه، حيث أسفر حادث البالون الأكثر دموية في الولايات المتحدة عن مقتل 16 شخصًا في عام 2016 في تكساس، وقادت إدارة الطيران الفيدرالية إلى اتخاذ خطوات لمحاولة زيادة سلامة سياحة منطاد الهواء الساخن.

وهذه أبرز حوادث منطاد الهواء الساخن المميتة خلال السنوات الماضية:

يوليو 2016: قتل جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 16 راكبًا عندما اشتعلت النيران في منطاد وتحطم في ولاية تكساس الأمريكية.

مايو 2013: مقتل 3 سائحين برازيليين وإصابة أكثر من 20 شخصًا بجروح نتيجة اصطدام بالونين في منطقة كابادوكيا بوسط تركيا.

فبراير 2013: اشتعل حريق فى منطاد بالهواء الساخن وتحطم فى مدينة الأقصر بمصر ، مما أسفر عن مقتل 19 سائحا أجنبيا.

أغسطس 2012: قتل 6 أشخاص وإصابة 26 آخرين عندما اشتعلت النيران في منطاد الهواء الساخن وتحطم بالقرب من ليوبليانا ، عاصمة سلوفينيا.

يناير 2012: منطاد الهواء الساخن يضرب خطوط الكهرباء وينفجر بالقرب من كارترتون في نيوزيلندا ، قبل أن يسقط على الأرض - قُتل جميع من كانوا على متنه وعددهم 11 شخص.

أكتوبر 2009: مقتل 4 سياح هولنديين في جوانجشي بالصين بعد أن اشتعلت النيران في منطاد الهواء الساخن تحطم.

أغسطس 2001: لمس منطاد الهواء الساخن خط كهرباء في جنوب غرب فرنسا ، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص.