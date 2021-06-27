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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني: الأهلي لم يبدأ مباراة الترجي بشكل جيد

بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني

أبدى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز اليوم على الترجي التونسي وحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الترجي: “لم نبدأ اليوم أمام الترجي بشكل جيد، في ظل حالة القلق التي تسيطر علينا قبل المباراة.. المنافس كان أفضل في الدقائق العشر الأولى".

وأوضح أن كرة القدم تهتم دائما بكيفية نجاحك في إنهاء المباراة وليس في بدايتها.

وقال إن طرد لاعب الترجي مبكرا لعب دورا مهما في الفوز اليوم، مؤكدا أنه قرار مستحق للأهلي.

وأشار إلى أنه سبق أن أكد أن مباراة اليوم ستكون مفتوحة، في ظل رغبة الترجي في التعويض والاعتماد على الدفاع المتقدم.

وأكد موسيماني أن الأهلي تسيد مواجهتي الترجي في الذهاب والعودة، مشددا على أن تطبيق تقنية الفار في بطولات إفريقيا أمر عادل وإيجابي للغاية ويمنح الجميع حقه.

وأضاف أن هناك بعض الأخطاء التي لا ترى من خلال بعض الحكام، كما حدث من حكم الراية في هدف حسين الشحات الثالث، الذي كان سليما تماما وقبلها في ضربة الجزاء الأولى التي منحها لنا الفار.

وشدد موسيماني على أن الترجي فريق جدير بالاحترام ولكن بعد استقباله الهدف الأول تم إنهاء مهمتهم مبكرا.

وذكر أن الأهلي قدم مستوى متميزا في مباراة اليوم، ونجح في تحقيق هدفه بالفوز وحسم بطاقة التأهل إلى الدور النهائي.

وأكد موسيماني أنه يشعر بالسعادة بسبب الوصول إلى النهائي الإفريقي مع الأهلي للموسم الثاني على التوالي.

وأضاف: قدمنا مستويات تؤهلنا إلى النهائي.. الأهلي فريق كبير وكنت أتوقع الوصول لنهاية المشوار الإفريقي.

وأوضح أننا تخطينا فرقا كبيرة في القارة الإفريقية، وسجلنا ثلاثة أهداف أمام صن داونز وسجلنا ٤ أمام الترجي، وفي وقت سابق سجلنا خمسة أهداف في شباك الوداد المغربي وجميعها أندية كبيرة.

وشدد موسيماني على أنه يكن كل تقدير واحترام لهذه الأندية، ولكن الأهلي يبقى ناديا كبيرا صاحب تاريخ عريض، ويستحق الوصول إلى المباراة النهائية خاصة أنها هدفه الأساسي.

وذكر موسيماني أن الأهلي أمامه خطوة واحدة تفصله عن اللقب العاشر.

وأضاف أن كايزر تشيفز الجنوب إفريقي فريق كبير وجدير بالاحترام، كما أنه يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة تفوق جماهير صن داونز، مشددا على أن الأخير خلال آخر عشر سنوات كان أقوى من كايزر تشيفز.

وأردف: “كايزر تشيفز يحتاج إلى الدراسة بشكل جيد، خاصة أنه فريق غامض لا يمكن الحكم على مستواه من نتائج مبارياته”.

واختتم أن الفريق خسر في وقت سابق أمام فريق صاعد في جنوب إفريقيا وفاز بعدها على صن داونز.

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