قمصان بعد تأهل الأهلى إلى نهائي إفريقيا: الآن أمامنا تحد جديد

أبدى سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، سعادته بتأهل ‏الفريق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز الذي حققه على الترجي بثلاثة أهداف دون ‏رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهليWE ‎‏ السلام، في إياب نصف النهائي.‏

وقال قمصان إن الأهلي تأهل إلى نهائي إفريقيا عن جدارة، بعد الأداء الذي قدمه اللاعبون ‏خلال لقاءي الذهاب والعودة أمام الترجي، والدوافع القوية لديهم للوصول إلى نهائي البطولة ‏للمرة الثانية على التوالي ومواصلة المشوار الإفريقي.‏

وأكد المدرب المساعد أن الجهاز الفني توقع طريقة لعب الترجي، الذي بدأ المباراة ضاغطا ‏ونجح الأهلي في استعادة الاستحواذ سريعا والسيطرة على الكرة وتشكيل خطورة على مرمى المنافس، والحصول على ضربة جزاء عن طريق ‏طاهر محمد طاهر.‏

وأوضح قمصان أن المباراة كانت من طرف واحد، خاصة بعد حالة الطرد في صفوف ‏الترجي، حيث شكل الأهلي خطورة كبيرة ونجح في إضافة هدفين وتعزيز تقدمه ويفوز بثلاثة ‏أهداف دون رد.‏

وقال: «اعتدنا على عدم الاحتفال إلا مع تحقيق اللقب.. الآن أمامنا تحد جديد من خلال ‏بطولة الدوري، واعتبارا من الغد نستعد لمباراة بيراميدز المقبلة».‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الترجي بهدف دون رد في جولة الذهاب في المباراة التي ‏أقيمت على استاد حمادي العقربي برادس، وواصل الفريق تفوقه في جولة الإياب ونجح في ‏تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد.‏

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي إفريقيا الذي يقام خلال شهر يوليو ‏المقبل بالمغرب.