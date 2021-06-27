قمصان بعد تأهل الأهلى إلى نهائي إفريقيا: الآن أمامنا تحد جديد
أبدى سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، سعادته بتأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز الذي حققه على الترجي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهليWE السلام، في إياب نصف النهائي.
وقال قمصان إن الأهلي تأهل إلى نهائي إفريقيا عن جدارة، بعد الأداء الذي قدمه اللاعبون خلال لقاءي الذهاب والعودة أمام الترجي، والدوافع القوية لديهم للوصول إلى نهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي ومواصلة المشوار الإفريقي.
وأكد المدرب المساعد أن الجهاز الفني توقع طريقة لعب الترجي، الذي بدأ المباراة ضاغطا ونجح الأهلي في استعادة الاستحواذ سريعا والسيطرة على الكرة وتشكيل خطورة على مرمى المنافس، والحصول على ضربة جزاء عن طريق طاهر محمد طاهر.
وأوضح قمصان أن المباراة كانت من طرف واحد، خاصة بعد حالة الطرد في صفوف الترجي، حيث شكل الأهلي خطورة كبيرة ونجح في إضافة هدفين وتعزيز تقدمه ويفوز بثلاثة أهداف دون رد.
وقال: «اعتدنا على عدم الاحتفال إلا مع تحقيق اللقب.. الآن أمامنا تحد جديد من خلال بطولة الدوري، واعتبارا من الغد نستعد لمباراة بيراميدز المقبلة».
وكان الأهلي قد حقق الفوز على الترجي بهدف دون رد في جولة الذهاب في المباراة التي أقيمت على استاد حمادي العقربي برادس، وواصل الفريق تفوقه في جولة الإياب ونجح في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد.
ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي إفريقيا الذي يقام خلال شهر يوليو المقبل بالمغرب.