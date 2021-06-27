ابنتها تطلب الدعاء.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

لاتحسن في حالتها

مازالت الفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى، والجمهور يهتم بمتابعة حالتها باستمرار، وشهدت الفترة الأخيرة مجموعة من التطورات والأخبار المرتبطة بها.

أمى تعبانة.. إيمي سمير غانم تطلب الدعاء لـ دلال عبد العزيز

كشفت الفنانة إيمى سمير غانم، عن تطورات جديدة في الحالة الصحية لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز وذلك عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



ونشرت إيمى سمير غانم صورة لوالدتها دلال عبد العزيز وعلقت قائلة: “ ارجو الدعاء لأمي تعبانة يارب”.



غادرت العناية المركزة لمصابي كورونا.. آخر تطورات حالة دلال عبد العزيز الصحية

علم موقع “صدى البلد”، أن الفنانة دلال عبد العزيز تم نقلها من غرفة الرعاية المركزة الخاصة بمرضى فيروس كورونا، إلى رعاية مركزة عادية.

ثبات الحالة خطر.. آخر التطورات الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

علم “صدى البلد”، أن الفنانة دلال عبد العزيز مازالت حالتها لا تشهد أي تحسن؛ حيث تم نقلها إلى غرفة عناية مركزة أخرى في محاولة لزيادة الأكسجين في الجسم.

غير قادرة على التحرك.. تطور في حالة دلال عبد العزيز.. خاص

نفى مصدر مقرب من الفنانة الشهيرة دلال عبد العزيز لـ صدى البلد مغادراتها العناية المركزة التى تمكث بها في أحد مستشفيات القاهرة منذ فترة.