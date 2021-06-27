طال انتظارها.. مميزات فريدة في هواتف iPhone 13 pro

من المعروف أن فئة pro في هواتف آيفون من أفضل وأحسن الهواتف، حيث تتميز بعدد من الإمكانات الكبيرة، وعلى الرغم من أن فئة هواتف pro هي الأغلى سعرا إلا أنها هي الأفضل بشكل ملحوظ، حيث ستأتي هواتف iPhone 13 pro القادمة بميزات أفضل من باقي السلسلة.



وبحسب موقع فإن هواتف iPhone 13 pro ستتفوق على باقي هواتف سلسلة iPhone 13 لما ستأتي به من إمكانات فارقة وميزات كبيرة من أهمها البطاريات ذات السعة الكبيرة والتي كانت مطلبا جماهيريا لمستخدمي هواتف آيفون حيث طال انتظارها لفترة كبيرة.

وفيما يلي أبرز الميزات التي ستحصل عليها هواتف iPhone 13 pro :



تقنية فريدة للشاشة



من المتوقع بشكل كبير أن يظهر هاتف iPhone 13 Pro Max بونتش بحجم أصغر 20% من الموجود فى هواتف iPhone 13 ، وستحتوى هواتف iPhone 13 Pro على أكسيد متعدد البلورات منخفض الحرارة بتقنية LTPO وتعتبر أول شاشات من آبل تأتى بهذه التقنية .

سعة بطاريات كبيرة



وتأتي بطارية هاتف iPhone 13 Pro Max بسعة 4352 مللي أمبيرفي الساعة مقارنة بهاتف iPhone 12 Pro Max الذي جاء بسعة 3687 مللي أمبير، أما هاتف iPhone 13 Pro فسيأتي بسعة 3095 مللي أمبير في الساعة مقارنة بهاتف iPhone 12 Pro الذي جاء بسعة 2815 مللي أمبير .



أعلى معدل تحديث للشاشة



وتتميز هواتف iPhone 13 Pro بمعدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية حيث يعتبر من أعلي المعدلات ويساعد علي مشاهدة الأفلام والألعاب الثقيلة دون انقطاع، وهو أمر انتظره الكثيرون حتى فى هواتف iPhone 12 والتى صدرت بمعدل تحدث 60 هرتز فى الثانية، وهو معدل يعتبر ضعيفا للغاية.

سعة تخزينية هائلة



وكشفت عدد من التقارير أن هواتف iPhone 13 Pro ستأتى بسعة تخزين كبيرة للمساحة الداخلية تصل إلى 1 تيرا بايت، كما وستتخلى الهواتف عن سعة التخزين التى كان سببا فى غضب الكثير من المستخدمين، وهى سعة 64 جيجا بايت للمساحة الداخلية، التى جاءت فى هاتفى iPhone 12 mini و iPhone 12.