عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

طال انتظارها.. مميزات فريدة في هواتف iPhone 13 pro

ميزات فارقة في هواتف
ميزات فارقة في هواتف iPhone 13 pro القادمة

من المعروف أن فئة pro في هواتف آيفون من أفضل وأحسن الهواتف، حيث تتميز بعدد من الإمكانات الكبيرة، وعلى الرغم من أن فئة هواتف pro هي الأغلى سعرا إلا أنها هي الأفضل بشكل ملحوظ، حيث ستأتي هواتف iPhone 13 pro القادمة بميزات أفضل من باقي السلسلة. 


وبحسب موقع فإن هواتف iPhone 13 pro ستتفوق على باقي هواتف سلسلة iPhone 13 لما ستأتي به من إمكانات فارقة وميزات كبيرة من أهمها البطاريات ذات السعة الكبيرة والتي كانت مطلبا جماهيريا لمستخدمي هواتف آيفون حيث طال انتظارها لفترة كبيرة.

وفيما يلي أبرز الميزات التي ستحصل عليها هواتف iPhone 13 pro

 

4 خطوات فعالة للتخلص من إعلانات آيفون المزعجة.. صور

كيفية تفعيل ميزة صورة داخل صورة في يوتيوب لمستخدمي هواتف آيفون


تقنية فريدة للشاشة 


من المتوقع بشكل كبير أن يظهر هاتف iPhone 13 Pro Max بونتش بحجم أصغر 20% من الموجود فى هواتف iPhone 13 ، وستحتوى هواتف iPhone 13 Pro على أكسيد متعدد البلورات منخفض الحرارة بتقنية LTPO وتعتبر أول شاشات من آبل تأتى بهذه التقنية .  

 

سعة بطاريات كبيرة 


وتأتي بطارية هاتف iPhone 13 Pro Max بسعة 4352 مللي أمبيرفي الساعة مقارنة بهاتف iPhone 12 Pro Max الذي جاء بسعة 3687 مللي أمبير،  أما هاتف iPhone 13 Pro فسيأتي بسعة 3095 مللي أمبير في الساعة مقارنة بهاتف iPhone 12 Pro الذي جاء بسعة 2815 مللي أمبير . 


أعلى معدل تحديث للشاشة 


وتتميز هواتف iPhone 13 Pro بمعدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية حيث يعتبر من أعلي المعدلات ويساعد علي مشاهدة الأفلام والألعاب الثقيلة دون انقطاع، وهو أمر انتظره الكثيرون حتى فى هواتف iPhone 12 والتى صدرت بمعدل تحدث 60 هرتز فى الثانية، وهو معدل يعتبر ضعيفا للغاية.  

 

سعة تخزينية هائلة 


وكشفت عدد من التقارير أن هواتف iPhone 13 Pro ستأتى بسعة تخزين كبيرة للمساحة الداخلية تصل إلى 1 تيرا بايت، كما وستتخلى الهواتف عن سعة التخزين التى كان سببا فى غضب الكثير من المستخدمين، وهى سعة 64 جيجا بايت للمساحة الداخلية، التى جاءت فى هاتفى iPhone 12 mini و iPhone 12. 

هواتف iPhone 13 Pro هواتف iPhone 13 ميزات هواتف iPhone 13 pro هواتف آيفون هواتف pro هواتف ايفون pro هواتف آيفون القادمة

ترشيحاتنا

سامح شكري: لازلنا في المرحلة الاستكشافية بشأن عودة العلاقات مع تركيا

طال انتظارها.. مميزات فريدة في هواتف iPhone 13 pro

ستروين تستعرض نسختها الكهربائية الجديدة E-BERLINGO| صور

ضحية التنمر بسبب المايوه الشرعي تكشف تفاصيل الواقعة .. فيديو

تضامن الإسكندرية توزع مبالغ مالية ووجبات على سكان عقار العطارين

الثالثة خلال ساعات.. التحالف يعلن إسقاط طائرة حوثية مفخخة تجاه السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على نايل سات.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي

منخفض هندي.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة و"تحذر"| فيديو

أول تعليق من كايزر تشيفز على مواجهة الأهلي في نهائي أفريقيا "خاص"

الصحة تعلن مواعيد تطعيم الأطفال في 2021

رايح جاي.. الأهلي يبدع ويهزم الترجي بثلاثية ويتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا

4 وفيات حتى الآن.. نزهة في الجو تتحول إلى كارثة

أول إجراء من وزير الرياضة بعد تأهل الأهلي لـ نهائي أفريقيا بهزيمة الترجي

بـ قرارات نارية.. أون تايم سبورت ترد على بيان الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طعمها لذيذ .. أشهر الأكلات العراقية والأردنية والمصرية

أحدث صيحات الأزياء العراقية والأردنية

آخر استعدادت الثقافة لمعرض الكتاب.. حجز 112 ألف تذكرة دخول حتى الآن

التعاون في مجال الدفاع| القوات المسلحة تكشف تفاصيل الزيارة المهمة لرئيس الأركان في الكونغو والسودان

فيديو

فيديوجراف| ماوكلي فيتنامي يعيش في الأدغال ولم يشاهد امرأة في حياته

تعمل منذ نعومة أظافرها .. حكاية فتاة عشرينية مع مهنة السباكة .. فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل إحباط أكبر قضية تهريب سيارات في مصر

فيديوجراف.. ما قصة التنمر على فتاة الفستان حبيبة طارق ؟

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

مروه حموده تكتب: حسبك شخص لا يخون

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

اﻟﻤﺰﻳﺪ