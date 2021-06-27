تضامن الإسكندرية توزع مبالغ مالية ووجبات على سكان عقار العطارين

توجهت لجنة الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي في الإسكندرية برئاسة الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي ومدير إدارة الحماية والإغاثة ومدير إدارة وسط ومؤسسه التكافل الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصري والجمعيه الشرعية إلى موقع انهيار عقار العطارين.

وقامت اللجنة بعمل حصر مبدئي للاسر المتضررة، حيث وجدت ٣٣ أسرة بواقع ٩٤ فردا، وتم تسكين الأسر بأحد المدارس بالحضرة وصالة أبوالهول بالعوايد، ولا يزال فريق الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية متواجد في مكان الحادث.

كما تم توزيع مبالغ مالية من جمعية التكافل وبطاطين من مخازن المديرية ووجبات غذائية من جمعية كيان ومن جمعية مصر الخير ومن جمعية سواعدنا.

وانتشلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، الضحية الرابعة أسفل الأنقاض العقار المنهار في منطقة العطارين، وسط الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وانتشلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، أمس الجمعة، ثلاث ضحايا من أسفل أنقاض العقار المنهار بمنطقة العطارين ، وسط الإسكندرية.

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية المعنية بالتعامل الفوري مع حادث انهيار عقار قديم بمنطقة العطارين ، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف.

وفور ورود بلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تفيد انهيار عقار قديم كائن ب ١٣ شارع مرسى بدر بمنطقة العطارين بنطاق حي وسط.

وانتقل الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة إلى مكان الحادث وذلك للاطمئنان علي الوضع، وفتح الحركة المرورية بالشارع، وذلك بحضور رجب النقيدي رئيس حي وسط، و هدي أبو كليلة مدير عام المتابعة بالمحافظة وجميع الجهات المعنية.

من جانبه؛ أوضح رئيس حي وسط أن العقار كان مأهول بالسكان مكون من أرضي و4 أدوار علوية، وصادر له قرار ترميم رقم 17 لسنة 2018، وقرار إزالة للدور الخامس برقم 44 لسنة 2018، مؤكدا أنه تم نقل قاطني العقار المنهار إلي مدرسة بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.