عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضامن الإسكندرية توزع مبالغ مالية ووجبات على سكان عقار العطارين

عقار العطارين المنهار
عقار العطارين المنهار

توجهت لجنة الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي في الإسكندرية برئاسة الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي ومدير إدارة الحماية والإغاثة ومدير إدارة وسط ومؤسسه التكافل الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصري والجمعيه الشرعية إلى موقع انهيار عقار العطارين.

وقامت اللجنة بعمل حصر  مبدئي للاسر المتضررة،  حيث وجدت ٣٣ أسرة بواقع ٩٤ فردا، وتم تسكين الأسر بأحد المدارس بالحضرة وصالة أبوالهول بالعوايد، ولا يزال فريق الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية متواجد في مكان الحادث.

كما تم توزيع مبالغ مالية من جمعية التكافل وبطاطين من مخازن المديرية ووجبات غذائية من جمعية كيان ومن جمعية مصر الخير ومن جمعية سواعدنا.

وانتشلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، الضحية الرابعة أسفل الأنقاض العقار المنهار في منطقة العطارين، وسط الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وانتشلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، أمس الجمعة، ثلاث ضحايا من أسفل أنقاض العقار المنهار بمنطقة العطارين ، وسط الإسكندرية.

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية المعنية بالتعامل الفوري مع حادث انهيار عقار قديم بمنطقة العطارين ، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف.

وفور ورود بلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تفيد انهيار عقار قديم كائن ب ١٣ شارع مرسى بدر بمنطقة العطارين بنطاق حي وسط.

وانتقل الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة إلى مكان الحادث وذلك للاطمئنان علي الوضع، وفتح الحركة المرورية بالشارع، وذلك بحضور رجب النقيدي رئيس حي وسط، و هدي أبو كليلة مدير عام المتابعة بالمحافظة وجميع الجهات المعنية. 

 من جانبه؛ أوضح رئيس حي وسط أن العقار كان مأهول بالسكان مكون من أرضي و4 أدوار علوية، وصادر له قرار ترميم رقم 17 لسنة 2018، وقرار إزالة للدور الخامس برقم 44 لسنة 2018، مؤكدا أنه تم نقل قاطني العقار المنهار إلي مدرسة بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.

التضامن الاجتماعي انهيار عقار مديرية التضامن الاجتماعي جمعية الهلال الأحمر مديرية التضامن التكافل الاجتماعي

ترشيحاتنا

الأهلي لا ينسى ديونه.. أول تعليق من أفشة بعد الفوز على الترجي|شاهد

سامح شكري: لازلنا في المرحلة الاستكشافية بشأن عودة العلاقات مع تركيا

طال انتظارها.. مميزات فريدة في هواتف iPhone 13 pro

ستروين تستعرض نسختها الكهربائية الجديدة E-BERLINGO| صور

ضحية التنمر بسبب المايوه الشرعي تكشف تفاصيل الواقعة .. فيديو

تضامن الإسكندرية توزع مبالغ مالية ووجبات على سكان عقار العطارين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على نايل سات.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي

منخفض هندي.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة و"تحذر"| فيديو

أول تعليق من كايزر تشيفز على مواجهة الأهلي في نهائي أفريقيا "خاص"

الصحة تعلن مواعيد تطعيم الأطفال في 2021

رايح جاي.. الأهلي يبدع ويهزم الترجي بثلاثية ويتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا

4 وفيات حتى الآن.. نزهة في الجو تتحول إلى كارثة

أول إجراء من وزير الرياضة بعد تأهل الأهلي لـ نهائي أفريقيا بهزيمة الترجي

بـ قرارات نارية.. أون تايم سبورت ترد على بيان الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طعمها لذيذ .. أشهر الأكلات العراقية والأردنية والمصرية

أحدث صيحات الأزياء العراقية والأردنية

آخر استعدادت الثقافة لمعرض الكتاب.. حجز 112 ألف تذكرة دخول حتى الآن

التعاون في مجال الدفاع| القوات المسلحة تكشف تفاصيل الزيارة المهمة لرئيس الأركان في الكونغو والسودان

فيديو

فيديوجراف| ماوكلي فيتنامي يعيش في الأدغال ولم يشاهد امرأة في حياته

تعمل منذ نعومة أظافرها .. حكاية فتاة عشرينية مع مهنة السباكة .. فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل إحباط أكبر قضية تهريب سيارات في مصر

فيديوجراف.. ما قصة التنمر على فتاة الفستان حبيبة طارق ؟

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

مروه حموده تكتب: حسبك شخص لا يخون

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

اﻟﻤﺰﻳﺪ