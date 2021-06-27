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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد أزمة بن شرقي .. رئيس الزمالك : لن نصمت على الأخبار المغلوطة

حسين لبيب
حسين لبيب

قال حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، إن جميع الأرقام والأخبار التي أدلى بها أحد الإعلاميين حول تمديد عقد المغربي أشرف بن شرقي، غير صحيحة، ويهدد استقرار النادي الأبيض.

وأضاف حسين لبيب خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" لسنا ضد النقد، ولكن لماذا أخبار الزمالك فقط، ماتكون حديث وسائل الإعلام، واجبنا حماية النادي الذي نمثله، ولكن عندما تتردد أنباء خاطئة عن الزمالك لن نصمت".

وأكمل حسين لبيب :" الزمالك صرف مقدم عقد زيزو شيكات وليست نقدا، ونسير بخطوات ثابتة للحفاظ على قوام الفريق الأساسي، وماتردد عن المبالغ التي طلبها بن شرقي لتجديد عقده خاطئة، ولصالح من تتردد هذه الأخبار".

وأردف حسين لبيب:" جلسنا مع أشرف بن شرقي، لنضع الخطوط العريضة حول العقد الجديد، ولم يتم التطرق إلى قيمة العقد، مثلما تردد ببعض وسائل الإعلام".

وشدد حسين لبيب :" نحن نعمل من أجل الزمالك، أكبر قلعة رياضية في قارة إفريقيا، وسعيد بإشادة جماهير النادي، وأعدهم بالأفضل بالفترة المقبلة".

وأتم حسين لبيب:" أهنئ الأهلي على صعوده إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، على حساب الترجي التونسي".

الزمالك أشرف بن شرقي رئيس الزمالك حسين لبيب الترجي التونسي

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