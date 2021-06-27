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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شادى محمد: طريقة موسيماني أمام الترجي أعجبتنى

الأهلي
الأهلي

قال شادي محمد، قائد الأهلي السابق، إن الفريق الأحمر حقق فوزا مستحقا على حساب الترجي التونسي في المباراة التي جرت أمس السبت.

وأضاف شادي محمد خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الأهلي اعتاد دائما الرد في الملعب، وعدم التطرق للاهانات أو الاستفزازات التي يتعرض لها خارج الملعب.
 
وأشار شادي محمد، إلى أن لاعبي الأهلي كانوا رجالا، واستطاعوا فرض سيطرتهم على مباراتي الذهاب والإياب، مضيفا :" أعجبتني طريقة لعب موسيماني أمام الترجي حيث اعتمد على استنفاذ طاقة الخصم".

وتابع شادي محمد: "من الصعب أن يكسب الأهلي خارج ملعبه، ثم يخسر على أرضه، موسيماني أثبت نفسه وبشدة وبات أحد أفضل المدربين في تاريخ الأهلي".

 

وانتهت أحداث مباراة الأهلي والترجي بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد الأهلي وي السلام، ضمن منافسات إياب دور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 وبهذا الفوز يتأهل الأهلي الى الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا ويستعد لمواجهة فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

شادي محمد الأهلى موسيمانى طاهر محمد طاهر محمد الشناوي

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