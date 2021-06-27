مدير الآثار بمكتبة الإسكندرية: مصر القديمة كان بها سيدات طبيبات وقاضيات

قال الدكتور الحسين عبد البصير مدير الآثار بمكتبة الإسكندرية، إن عصر الانتقال الثالث حكمت فيه مصر من قبل الليبيين وبعدهم النوبيين ولكنهم خرجوا من مصر تحت الضغط الأشوري وبعدها تأسست الأسرة 26 في منطقة تسمي سايس وهي الآن منطقة "صان الحجر" وهذا العصر سمي بالعصر الصاوي.

وأضاف عبد البصير خلال لقائه في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولي المصرية، أن مصر القديمة كان بها 3 فترات مزدهرة الأولي وهي عصر الأهرامات والفترة الثانية سميت بالدولة الوسطي والفترة الثالثة هي عصر الإمبراطورية وما يطلق عليها الدولي الحديثة وهذه أهم مرحلة في الـ3 مراحل وهي واحدة من العصور الذهبية المزهرة في مصر القديمة .

وأوضح عبد البصير، أن مصر بعد موت رمسيس الثالث لم يقوم أحد فيها بعمل أي غزوات أو فتوحات أو انتصارات، مؤكدا أن رمسيس الثالث هو صاحب الجولات مع شعوب البحر وانتصر عليهم في معركتين الأولي برية والأخيرة بحرية وهذه الأحداث سجلت في معبد مدينة هابوو .

وتابع عبد البصير، أن رمسيس الثالث تعرض في نهاية حياته إلى محاولة اغتيال علي يد إحدى زوجاته وابنها ولكن المحاولة فشلت، مؤكدا أن رمسيس الرابع هو ابن الملك رمسيس الثالث وهذا الابن الذى شارك في اغتيال والده تم معاملته بشكل سيء وتم شنقه وألقي في جلد الماعز وتسمي المومياء الخاصة به "المومياء الصارخة".

واستكمل عبد البصير، أن مصر القديمة كان بها سيدات طبيبات وقاضيات وكاهنات ومغنيات للإله وكان دورهن مهم في المعابد، المصريين القدماء كانو متميزين جدا وكانوا منفتحين.

ونوه يأن مصر القديمة هي البداية والأصل في كل شيء ومصر هي أول كلمة في كتاب التاريخ وأهم موقع في كتاب الجغرافية هي صانعة الحضارة وبداية التاريخ .