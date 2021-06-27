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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري سمنة يكشف خطورة الزيوت المهدرجة

الزيوت المهدرجة
الزيوت المهدرجة

كشف الدكتور هاني جبران استشاري السمنة والنحافة  خطورة الزيوت المهدرجة وكيفية تجنب أضرارها.

وقال جبران خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،:" الزيوت المهدرجة هي زيوت سائلة تقوم الشركات المصنعة بوضع مادة الهيدروجين لتحويلها لمادة صلبة يسهل التحكم فيها".

وتابع استشاري السمنة والنحافة:" ليس كل المواد الدهنية مهدرجة، ولكن التي ينطبق عليها قول المهدرجة هي التي تأخذ ذرة الهيدروجين وهي المصنعة التي تباع في المحلات".

وأوضح:"الزيوت المهدرجة مشاكلها كثيرة وتسبب مشاكل في القلب والقولون، مضيفا:" تناول كميات كبيرة تسبب زيادة الكوليسترول في الجسم".

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استشاري تغذية: كورس التخسيس يناسب كبار السن لمن تخطي ال60 عام

 

وقالت الدكتورة دعاء سهيل استشاري تغذية علاجية، أن كورس التخسيس يتميز بأنه يناسب جميع الأعمار حتى كبار العمر ومن تخطى الـ60 عاماً، خاصة وأن هذا العمر يصاحبه العديد من المشكلات الصحية من ضغط وسكر وأمراض القلب وغيرها.

 

وتابعت "سهيل"، خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن كورس التخسيس يتميز بأنه يجعل كبار السن والذين قد يكونوا فاقدين لنسب الحرق لمن يرن فوق الـ60 ويفقدون وزنهم دون حرمان من الطعام بل ويستطيعون التغلب على الأمراض المصحابة لهم في هذا العمر.

 

وأوضحت استشاري تغذية علاجية، أنها استطاعت أن تتعامل مع حالة لسيدة تبلغ من العمر 69 عاماً وأنقصت من وزنها 40 كيلو، على الرغم مما تعاني منه من أمراض، مشيرة إلى أن التعامل مع كبار السن يلزمه حذر ودقة لأن هذا العمر يصاحبه أمراض الشيخوخة من قلب وسكر وضغط وعظام بالإضافة إلى ضعف الحرق.


أوضحت استشاري تغذية، أن الأطفال يمكنهم تناول الأناسيليوم أو السيليوم وهو المناسب لهم لأنك لا تستطيع أن تمنع طفلك عن تناول الأكل المحبب له، مشيرة إلى أنها ضد أن يخضع الطفل لبرامج غذائية.

 

وأكملت: "من الممكن أن نُعطي الطفل هذا المنتج وهو عبارة عن بودرة يتم إذابتها في القليل من المياه ويمكن أن نقول له أنها عصير، وسيجعله هذا المنتج يشعر بالعطش فيتناول الكثير من المياه، وسيقلل شهيته تدريجياً، وهو مناسب من عمر 6 سنوات ومصرح من وزارة الصحة.
 

كبار السن السمنة استشاري تغذية الكوليسترول الدكتور هاني جبران تغذية علاجية السمنة والنحافة

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