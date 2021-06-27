على معلول يحتفل بـ هدفه فى الترجى التونسي .. شاهد

احتفل على معلول لاعب النادى الأهلى بـ هدفة فى شباك نادى الترجى التونسى فى مبارة اياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا التى انتهت بـ فوز الأهلى بـ 3 أهداف نظيفة .

ونشر علي معلول عدة صور له أثناء احتفالة بهدفه ، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “ إنستجرام ”.

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انتهت أحداث المباراة بين الأهلى والترجي بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام " وي الأهلي"، ضمن منافسات إياب دور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تفاصيل الشوط الأول..



مارس فريق الترجي الضغط القوي على دفاعات الأهلي منذ الدقيقة الأولى في المباراة، ولكن صمدت دفاعات الأحمر كثيراً ومنحهم محمد الشناوي الإطمئنان في أكثر من كرة.

حاول الأهلى الاستحواذ على الكرة في الدقيقة 6 من عمر المباراة، وتبادل لاعبي الأهلي الكرة في وسط الملعب ولكن اقتنصها دفاع الترجي سريعاً ليعود للهجوم على الأحمر.

وفي الدقيقة التاسعة سقط محمد على بن رمضان لاعب الترجي التونسي، في هجمة مرتدة للنادي الأهلى ولكن الروح الرياضية منعت لاعب الأحمر من استكمال الهجمة وأخرج أكرم توفيق الكرة لإيقاف اللعب والاطمئنان على لاعب الترجي.

وتلقى طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى البطاقة الصفراء الأولى في المباراة بعد تدخله مع أحد لاعبي الترجي التونسي، في الدقيقة 15 من عمر المباراة.

وحصل الأهلي في الدقيقة 22 على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطرة أمام منطقة الجزاء بعد ملامسة الكرة في يد أحد مدافعي الترجي وتصدى مجدي أفشة لتسديد الكرة ولكنها ارتطمت بالحائط البشري ومرت بسلام على الترجي التونسي.

ودخل الأهلي في أجواء المباراة بشكل جيد واستحوذ على الكرة، وفقد الترجي السيطرة بشكل ملحوظ جعل لاعبي الأهلي تصل لمرمى حارس الترجي في أكثر من كرة.

وسدد رؤوف بن غيث لاعب الترجي كرة قوية على مرمى الشناوي ولكن كان لها السد بالمرصاد في الدقيقة 28 من عمر المباراة.

تدخل لاعب الترجي التونسي بقوة على طاهر محمد طاهر مهاجم الأهلي داخل منطقة الجزاء، أدى الى سقوطه وتوقف اللعب وعاد الحكم لخاصية الـ VAR واحتسب الكرة ركلة جزاء.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة في وجه الياس شتي بسبب اعتراضه طاهر محمد طاهر.

وتصدى على معلول لتسديد الكرة وأسكنها الشباك ببراعة في الدقيقة 39 من عمر المباراة.

الشوط الثاني..

انفرد محمد شريف بمرمى فريق الترجي التونسي في الدقيقة 47 من عمر المباراة، بعد تمريرة دقيقة من محمد مجدي أفشة، ولكن لم يستطيع شريف اسكان الكرة الشباك.

ومرر مجدي أفشة مرة أخرى الكرة لمحمد شريف في الدقيقة 52 من عمر المباراة وانفرد بحارس الترجي، ولكن أوقف الحكم المباراة بسبب وقوع شريف في منطقة التسلل.

تمكن محمد شريف من تسجيل الهدف عن طريق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، تلقاها من تمريرة رائعة من خلف المادفعين سلمها له مجدي أفشة في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

مرر محمد مجدي أفشة لاعب الأهلى كرة رائعة من الجبهة اليسرى، تسلمها حسين الشحات ببراعة شديدة وسددها الشحات من فوق الحارس وأسكنها الشباك.

واعترض لاعبي الترجي على الكرة، عاد حكم المباراة لخاصية ال VAR التي أنصفت الشحات والأهلي ومنحتهم الهدف الثالث.

وأجرى بيتسو موسيماني ثلاث تبديلات دفعة واحدة، بخروج محمد شريف ومجدي أفشة وأيمن أشرف، ودفع بكهربا، ووليد سليمان، ورامي ربيعة.

وسجل محمود عبد المنعم كهربا الهدف الرابع للأهلي في أول لمسة للكرة، ولكن ألغاه حكم المباراة بداعي التسلل في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

ومن بعد توغل وليد سليمان بكرة رائعةو من الجبهة اليسرى، وسدد كرة قوية على الأرض ولكن تصدى لها حارس مرمى الترجي التونسي.

وبهذا الفوز يتأهل الأهلي الى الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا ويستعد لمواجهة فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وجاء تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي كالآتي:

في حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: حمدي النقاز - بدران - خليل شمام - إلياس شتى.

خط الوسط: كوليبالي - محمد علي بن رمضان - عبدالرؤوف بن غيث.

خط الهجوم:أنيس البدري - حمدو الهوني - ويليام توجي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول وأيمن أشرف وبدر بانون وأكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وأفشة ومحمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

علي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ووليد سليمان وجونيور أجايي وحسين الشحات، ومحمود وحيد وصلاح محسن