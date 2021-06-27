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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص

وائل الفشني: الموسيقار يحيي خليل سبب حماسي للوصول للعالمية

وائل الفشني
وائل الفشني

حرص المطرب وائل الفشني على توجيه الشكر للموسيقار يحيي خليل على مافعله معه في بداياته الفنية. 

وقال وائل الفشني خلال حلوله ضيفا على موقع صدى البلد: "يحيي خليل بمثابة أبي، وهو السبب وراء وقوفي على المسرح، وتعلمت معه اللعب على الكثير من الآلات الموسيقية، وسفرني كل بلاد العالم وحضرت ورش عمل في إفريقيا، وهو سبب حماسي لوصول أعمالي إلى العالمية".

المهرجانات

وكشف الفنان وائل الفشني عن رأيه في أغاني المهرجانات، خلال حلوله ضيفا على موقع صدى البلد.

وقال أنه ليس ضد تلك النوعية من الموسيقي، ولكن عليهم ان يختاروا الكلمات التي يغنوها للجمهور، ولا أعرف اذا كان هذا اللون من الموسيقى سيستمر أم لا ولكن هو موجود وله شعبية كبيرة.


وكشف المطرب وائل الفشني، خلال حلوله ضيفاً على موقع “صدى البلد” عن سبب رفضه تسجيل القرآن الكريم بصوته.


وقال:" هذا ليس أمرًا سهلاً ويحتاج للكثير من الخطوات قبل أن أفعله، ويجب موافقة الأزهر، وأنا ضد الخروج في برامج وقراءة القرآن بصوتي، مع العلم أنني حافظٌ للقرآن وأعرف أحكامه جيدًا.


ظروف صعبة 


وكان قد قال الفنان وائل الفشني إنه مرَّ بظروف مادية صعبة ولكن هذا لم يجبره على الدخول في أعمال من أجل المال، سوى مرة واحدة فقط".


وقال وائل الفشني، إنه بالفعل واجه الكثير من الصعوبات في مشواره الفني، ولكن كل هذه المشاكل بالنسبة له تهون حينما يقابل أحد جمهوره وهو يستمع لأغانيه ويخبره بأنه يحب أن يستمع له.

وتابع وائل الفشني: "أنا عامل علامة مع الناس، والجمهور الآن أصبح يفهم في المزيكا، ويحب أن يستمع إلى أعمالي ويبحثوا عن معاني الكلمات التي أقدمها، مثلما حدث في أغنية "سافر حبيبي".

الغناء والتمثيل

وتحدث وائل الفشني عن رأيه في دمج النجم بين الغناء والتمثيل، خصوصًا أنه في الأصل مطرب وخاض تجربة التمثيل من خلال أكثر من عمل آخرها مسرحية "ألمظ وسي عبده".

وقال وائل الفشني: الأستاذ الراحل حسن حسني أخبرني خلال مسلسل سلطانة المعز أن المطرب يمكنه أن يمثل لأنه يمتلك إحساساً عالياً، وكان لي الشرف العمل معه، وسعيد أنني لحقت التواجد معه، وصدقت ما قاله، ولكن الأمر ليس قاعدة ثابتة، فهناك الكثير من النجوم نجحوا في الدمج بين الاثنين وآخرين لم ينجحوا في فعل هذا".


وكشف المطرب وائل الفشني كواليس مشاركته في مسرحية "ألمظ وسي عبده"، وسر قبوله تلك التجربة وكيف استعد لها.


وأضاف وائل الفشني: “استفدت كثيرا من تجربة مسرحية حدث في بلاد السعادة مع المخرج مازن الغرباوي، وهو من حمسني للتواجد في "ألمظ وسي عبده" ولكن شعرت أن تجسيد شخصية بحجم المطرب عبده الحامولي كبير علي".


وذكر وائل الفشني في تصريحات لـ "صدى البلد": "العرض لم يكن سهلا واحتاج مني الكثير من التدريبات لكي أقف على تفاصيل الشخصية وقرأت كثيرًا وجلست مع المخرج مازن الغرباوي وتحدثنا عن ما يريده، ولكن كان هناك بعض المواقف التي أتعرض لها على المسرح، حيث أقوم بنسيان بعض الجمل المقرر أن أقولها، ولكن لسرعان ما تداركت الموقف".


وحل المطرب وائل الفشني ضيفا على موقع صدى البلد السبت، وتحدث عن تفاصيل أحدث أعماله الغنائية، وكشف تفاصيل مشاركته في مسرحية “ألمظ وسي عبده”.


يتناول العمل السيرة الذاتية لـ ألمظ وعبده الحامولي، وذلك من خلال تسليط الضوء على تاريخهما الفني والغنائي، الذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.


"ألمظ وسي عبده" تأليف وأشعار د. مصطفى سليم، تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة، تأليف موسيقى أحمد مصطفى، تصميم استعراضات سالي أحمد، جرافيك و مابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي، تنسيق مناظر سماح نبيل ، تصميم دعاية مصطفي عوض، ماكير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان كريم محروس و نور السيد، إخراج مازن الغرباوى.

وائل الفشني اغاني المهرجانات الفنانة غادة عبد الرازق المخرج خالد جلال مازن الغرباوي الموسيقار يحيى خليل سلطانة المعز

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