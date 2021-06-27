الثالثة خلال ساعات.. التحالف يعلن إسقاط طائرة حوثية مفخخة تجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار، أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابي في اليمن، باتجاه خميس مشيط.

وقال التحالف في بيان، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" إن "الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط، جنوبي المملكة العربية السعودية.

وأضاف البيان أن التحالف يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

وأشار التحالف العربي إلى استمرار محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأعلن التحالف، السبت، اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية في المملكة.

كان التحالف العربي أعلن، الجمعة، اعتراض طائرة مسيرة حوثية أطلقت باتجاه مدينة خميس مشيط.

وقالت التحالف إن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيرة حوثية فجر الجمعة، مشيرا إلى أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

وكانت المتحدث باسم التحالف في اليمن العميد تركي المالكي أكد أن ميليشيا الحوثي تنشر فبركات لانتصارات وهمية.

وشدد على أن البروباجندا التي يقوم بها الحوثيون تهدف لرفع معنويات عناصرهم، موضحا أن الميليشيا تحاول تهدئة الغضب الشعبي بمناطق سيطرتها بالفبركات.