روائي: حجز 112 ألف تذكرة بمعرض الكتاب أسعد جميع المشاركين

قال الدكتور أسامة الشاذلي روائي، إنه يجب اتخاذ إجراءات وقرارات مهمة للمساعدة في عدم تزوير وبيع الكتب الجديدة التي يتم عرضها بمعرض الكتاب، حيث إن الروائيين وأصحاب دور النشر المختلفة دائما ما يخسرون الكثير بسبب سرقة حقوق النشر.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،:" بعد مرور أكثر من عام ونصف على ظهور فيروس كورونا بدأت الحياة في العودة إلى طبيعتها ما دفع الدولة إلى تدشين المعارض والمؤتمرات والبطولات الدولية في مصر، لافتا إلى أن حجز 112 ألف تذكرة دخول لمعرض الكتاب 2021 هو خبر جيد وأسعد جميع المشاركين.

وأشار إلي أنه جرى تدشين منصة خاصة بالمعرض عليها كل الناشرين المشاركين في المعرض بعناوينهم والمعلومات والكتب الخاصة بهم، كما أن دور المنصة تسهيل عملية وصول الزائر إلى المعرض.

وفي السياق ذاته، كشف الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة للكتاب ، عدد المواطنين الذين سيتم السماح بـ دخول معرض الكتاب 2021، والذى ستنطلق فعالياته بداية من الشهر القادم.



وأكد رئيس الهيئة العامة للكتاب، خلال حواره مع برنامج “آخر النهار”المذاع عبر "قناة النهار"، أنه سيتم السماح لـ 100 ألف مواطن دخول معرض الكتاب يوميا ولمدة 15 يوما مدة المعرض.



وأعلن هيثم الحاج على إطلاق أول منصة إلكترونية لبيع الكتب اون لاين ، مؤكدا أنه إجراء لم يحدث فى معرض الكتاب على مستوى العالم.

وأوضح هيثم الحاج على، بداية يوليو يمكن للقراء الدخول للمنصة والمعرض سيكون بخاصية "الثري دي"، ويمكنهم شراء الكتب أون لاين .

ولفت هيثم الحاج على، أنه تم عقد اتفاق مع هيئة البريد المصرى لتوصيل كتب هيئة الكتاب للمنزل بتكلفة بسيطة للغاية.

إثبات تلقي لقاح كورونا

الصحة توضح اجراءات دخول معرض الكتاب 2021

واوضحت الوزارة، أن الإجراءات الاحترازية تتضمن السماح لمن لديه إثبات تلقي لقاح كورونا عن طريق كود الـ QR بدخول المعرض، فضلًا عن تقديم تخفيضات لطالبي إجراء تحليل PCR.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين عند دخول معرض الكتاب بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي وغسل اليدين في حال لمس أي أسطح وتطهيرها بالكحول وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة أو الزحام أو التكدس علي أي مكان، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة المواطنين.

وطالبت وزارة الصحة، من المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين، لا سيما الوصول إلى 40% منهم بنهاية العام الجاري، لافتة إلى التوسع في مراكز تلقي لقاح كورونا، والتي وصل عددها إلى 429 مركزا على مستوى الجمهورية.

وتستعد وزارة الثقافة لإطلاق معرض الكتاب 2021، بداية من الشهر المقبل، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، يوميا عدا الجمعة، يكون من الواحدة ظهرًا إلى العاشرة مساء، تزامنًا مع قرب موعد معرض الكتاب2021، تساؤلات عديدة تم طرحها من قبل المواطنين، أبرزها هل يوجد شروط لدخول معرض الكتاب 2021؟، وهو الأمر الذي استعرضته وزيرة الصحة والسكان أمام مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، حول شروط دخول معرض الكتاب بالتعاون مع وزارة الثقافة.