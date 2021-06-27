لخريجي الإعدادية.. عناوين مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر

عناوين مدارس التكنولوجيا التطبيقية يبحث عنها حاليا بـ اهتمام بالغ خريجي الشهادة الاعدادية 2021 ، على اعتبار أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية صارت ضمن أبرز وأهم نوعيات المدارس المتاحة أمام خريجي الاعدادية للالتحاق بها لاستكمال التعليم الثاني ، بعيدا عن الثانوي العام التقليدي .

ومن المقرر أن يتم فتح باب التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية أول يوليو 2021.

وبهذه المناسبة ينشر موقع صدى البلد دليل بـ عناوين مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر، لمساعدة خريجي الشهادة الاعدادية لاختيار المدرسة الأنسب بالنسبة لهم.

مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية

كفور الرمل، قويسنا، محافظة المنوفية

تقدم مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية تخصصات: الكهرباء، التبريد والتكييف، الميكانيكا .

مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات المتخصصة

مدينة بدر بجوار جهاز المدينة في محافظة القاهرة

وهي مدرسة تدرس تخصصات الميكاترونيات

مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية

في القاهرة الجديدة- التجمع الثالث- المحلية السابعة

تخصصات المدرسة : تبريد وتكييف ..تشطيبات ودهانات .. كهرباء .. نجارة.. شبكات

مدرسة أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية

رابعة العدوية، مدينة نصر، محافظة القاهرة‬

وتقوم بتدريس تخصصات: تشغيل مطاعم

مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية

إسبيكو - ملف الكافيتريا - مدينة السلام ‏القاهرة‏، ‏محافظة القاهرة

وهي أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية تتخصص في مجال الصيانة الكهربائية

مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان

منقطة عين حلوان، داخل مصنع 99 الحربي، في محافظة القاهرة

وتتخصص بالمجالات الآتية (التبريد والتكييف، التركيبات الكهربية، معدات كهربية، إلكترونيات، تخصص الحاسبات، نجارة الأثاث، سباكة ومعاملات حرارية، تشكيل ولحام، الصيانة الميكانيكية، تشغيل المعادن).

مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السلام

مدينة السلام الكيلو 3، القاهرة بلبيس الصحراوي، بجانب استاد السلام، في محافظة القاهرة

وتتخصص بالمجالات الآتية (تكنولوجيا الميكانيكا، تكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات

مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية

محافظة الشرقية، مدينة الصالحية الجديدة، بجوار محطة المياه

تدرس تخصصات: تكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني وتكنولوجيا الزراعة والري

مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية

بديرب نجم بمحافظة الشرقية

و تدرس المدرسة تخصصات مكونات قطاع الطاقة (الكابلات والمحولات)، والإلكترونيات الصناعية، والأعمال الميكانيكية والصيانة والإصلاح، وصيانة وإصلاح المعدات الثقيلة، وإنتاج الصلب، والخدمات

مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة

في الحي الصناعي بمدينة العبور التابعة لمحافظة القليوبية.

وتتخصص بمجال تكنولوجيا صناعة الحلي

مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية

بمحافظة بورسعيد

تقوم بتدريس تخصصات: تكنولوجيا إنتاج وتصنيع الألبان .

مدرسة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية

في حي الاسمرات في الاباجية قسم الخليفة بالمقطم محافظة القاهرة.

وتتخصص المدرسة بمجال إصلاح وصيانة السيارات.

مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية

برج العرب بمحافظة الإسكندرية

تخصص المدرسة بمجال إنتاج وتجميع وصيانة الماكينات الصناعية، برمجة وتصميم المواقع الإلكترونية وتحليل البيانات.

مدرستي غبور 1 وغبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية

بمدينتي 15 مايو و6 أكتوبر

تتخصص المدرسة بمجال صيانة السيارات (مركبات خفيف)، إصلاح هياكل السيارات، دهان هياكل السيارات.

مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

محافظة القاهرة، 3 شارع مقاتلى رمضان أمام الثانوية الجوية بجوار الباب الخلفى للنادي الأهلي، منطقة مدينة نصر

وتقوم بتدريس تخصصات: تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الإضاءة والصوت والتصوير، وتكنولوجيا الخدع والمؤثرات الفنية ، والماكياج والتنكر والأقنعة ، وتصنيع وتحريك ديكور العروض الفنية ، وصناعة وتحريك الدمى والعرائس ، وصناعة وتركيب وإصلاح الآلات الموسيقية ، وتكنولوجيا تفصيل ملابس وأزياء وأحذية العروض الفنية ، وإدارة خشبة مسرح وتكنولوجيا الحرف اليدوية ، والمنتجات الورقية .

مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية

القاهرة - المقطم - حي الأسمرات داخل منطقة تحيا مصر رقم 4.

تدرس تخصصات: تجارة التجزئة (قسم التسويق وأساليب عرض المنتجات، قسم المبيعات وخدمة العملاء، قسم الإمداد والتوريد والخدمات اللوجيستية)

مدرسة آي تك للتكنولوجيا التطبيقية

تقع المدرسة في مدينة الشروق بمحافظة القاهرة

تدرس تخصصات: تكنولوجيا المعلومات IT

مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية

في مدرسة الشهيد عمرو مصطفى حسني الثانوية الصناعية، بجانب الحديقة الدولية، في منقطة مدينة نصر، في محافظة القاهرة.

وتتيح الدراسة في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تكنولوجيا الحاسوب، أنظمة الإلكترونيات، والأنظمة الكهربائية.

مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية

السبع عمارات، مصر الجديدة - محافظة القاهرة

تقوم بتدريس تخصصات: الذكاء الاصطناعي، المراقبة والإنذار، الألعاب الرقمية ،الفنون الرقمية