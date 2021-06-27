سامي قمصان: الجماهير تنتظر الشحات مثلما تنتقده

أكد سامي قمصان، مدرب النادي الأهلي، أنه يشكر جميع اللاعبين بعد التأهل لنهائي إفريقيا، بالفوز علي الترجي التونسي بثلاثية نظيفة.

وقال قمصان خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أشكر جميع اللاعبين الذين يعلمون قيمة قميص الأهلي، الترجي لم يفاجئنا، وضعنا السيناريو من قبل المباراة".

وأكمل: "سنركز في مباريات الدوري الفترة المقبلة، سنعود للتدريبات ونركز في القادم ونغلق صفحة إفريقيا".

وأضاف: "تبديل طاهر محمد طاهر لأنه حصل على إنذار وخشينا من حصوله على بطاقة صفراء ثانية".

وتابع: "حسين الشحات من اللاعبين المميزين جدا، بحجم ما يتعرض له من انتقادات على قدر ما تنتظره الجماهير".