عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سامي قمصان: الجماهير تنتظر الشحات مثلما تنتقده

صدى البلد

أكد سامي قمصان، مدرب النادي الأهلي، أنه يشكر جميع اللاعبين بعد التأهل لنهائي إفريقيا، بالفوز علي الترجي التونسي بثلاثية نظيفة.

وقال قمصان خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أشكر جميع اللاعبين الذين يعلمون قيمة قميص الأهلي، الترجي لم يفاجئنا، وضعنا السيناريو من قبل المباراة".

وأكمل: "سنركز في مباريات الدوري الفترة المقبلة، سنعود للتدريبات ونركز في القادم ونغلق صفحة إفريقيا".

وأضاف: "تبديل طاهر محمد طاهر لأنه حصل على إنذار وخشينا من حصوله على بطاقة صفراء ثانية".

وتابع: "حسين الشحات من اللاعبين المميزين جدا، بحجم ما يتعرض له من انتقادات على قدر ما تنتظره الجماهير".

الأهلى حسين الشحات طاهر محمد طاهر النادي الأهلي الـ VAR الترجي التونسي استاد السلام الأهلي والترجي التأهل لنهائي افريقيا قبل النهائي

ترشيحاتنا

علا غانم: اشتقت للتمثيل وفتحت شركة لرعاية الكلاب في أمريكا.. فيديو

ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى ميامي الأمريكية .. فيديو

هل لابد من تشريع لمنع غير المتخصصين من الإفتاء؟ علي جمعة يرد

خطوة يا صاحب الخطوة.. كهربا يعلق على تأهل الأهلى لنهائي إفريقيا.. شاهد

بقيمة 3 ملايين دولار.. البرنامج الأصلي لاختراع الإنترنت معروض للبيع في مزاد

اقتصاد الإمارات|رئيس أذربيجان يستقبل وزير الاقتصاد الإماراتي ويؤكد ضرورة تطوير الشراكات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على نايل سات.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي

أول تعليق من كايزر تشيفز على مواجهة الأهلي في نهائي أفريقيا "خاص"

تبدأ خلال أيام.. اعرف رسوم تراخيص البناء والفئات المستثناة من تطبيق الاشتراطات

الصحة تعلن مواعيد تطعيم الأطفال في 2021

منخفض هندي.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة و"تحذر"| فيديو

سبب بكائها وحقيقة اعتزالها | الليلة.. أول ظهور لـ علا غانم على الهواء مع لميس الحديدي

بـ قرارات نارية.. أون تايم سبورت ترد على بيان الزمالك

علا غانم  تفاجئ الجمهور بالإعلان عن سنها الحقيقي .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سامو هجرس يتنمر على فرح شعبان وعلي غزلان.. والجمهور: كلام ميطلعش منك

طعمها لذيذ .. أشهر الأكلات العراقية والأردنية والمصرية

أحدث صيحات الأزياء العراقية والأردنية

آخر استعدادت الثقافة لمعرض الكتاب.. حجز 112 ألف تذكرة دخول حتى الآن

فيديو

فيديوجراف| ماوكلي فيتنامي يعيش في الأدغال ولم يشاهد امرأة في حياته

تعمل منذ نعومة أظافرها .. حكاية فتاة عشرينية مع مهنة السباكة .. فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل إحباط أكبر قضية تهريب سيارات في مصر

فيديوجراف.. ما قصة التنمر على فتاة الفستان حبيبة طارق ؟

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

مروه حموده تكتب: حسبك شخص لا يخون

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

اﻟﻤﺰﻳﺪ