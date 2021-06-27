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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هيثم الحاج يعلن موعد فتح أبواب معرض الكتاب للجمهور

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال هيثم الحاج، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إنه سيتم افتتاح معرض الكتاب يوم 30 يونيو، لكن سيتم فتح أبوابه أمام الزوار يوم 1 يوليو.

 

وأضاف هيثم الحاج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه تم فتح حجز التذاكر للجمهور منذ يوم الثلاثاء الماضي عبر البوابة الإلكترونية، مردفا أن المعرض يحوي 1218 ناشر، ويعتبر أكثر تجمع فعلي للناشرين بعد جائحة كورونا.

 

وأشار هيثم الحاج إلى أنه تم الاتفاق على توفير مواصلات مجانية بين الهيئة العامة للكتاب وجهاز النقل للقوات المسلحة، حيث سيتم إتاحة خط مواصلات مجانى بين أرض المعارض القديمة بمدينة نصر  والمعرض الجديد.

 

وأوضح  هيثم الحاج أن معرض الكتاب كان عليه إقبال كبير بنسبة تصل من 200 ألف شخص إلى 550 ألفًا والذى ساهم فى وجود تزاحم يومى في الدورات السابقة، لذلك تم عمل سيطرة على هذا التزاحم في هذه الدورة بسبب جائحة كورونا، لافتا إلى أن السعة اليومية ستصل إلى 100 ألف زائر.


الصحة توضح إجراءات دخول معرض الكتاب 2021


واوضحت الوزارة، أن الإجراءات الاحترازية تتضمن السماح لمن لديه إثبات تلقي لقاح كورونا عن طريق كود الـ QR بدخول المعرض، فضلًا عن تقديم تخفيضات لطالبي إجراء تحليل PCR.


وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين عند دخول معرض الكتاب بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي وغسل اليدين في حال لمس أي أسطح وتطهيرها بالكحول وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة أو الزحام أو التكدس علي أي مكان، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة المواطنين.

 

وطالبت وزارة الصحة، من المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين، لا سيما الوصول إلى 40% منهم بنهاية العام الجاري، لافتة إلى التوسع في مراكز تلقي لقاح كورونا، والتي وصل عددها إلى 429 مركزا على مستوى الجمهورية.

وتستعد وزارة الثقافة لإطلاق معرض الكتاب 2021، بداية من الشهر المقبل، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، يوميا عدا الجمعة، يكون من الواحدة ظهرًا إلى العاشرة مساء، تزامنًا مع قرب موعد معرض الكتاب2021، تساؤلات عديدة تم طرحها من قبل المواطنين، أبرزها هل يوجد شروط لدخول معرض الكتاب 2021؟، وهو الأمر الذي استعرضته وزيرة الصحة والسكان أمام مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، حول شروط دخول معرض الكتاب بالتعاون مع وزارة الثقافة.

 

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