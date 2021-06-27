كان المفروض يعانوا ..علاء عبد العال يعلق على إقالته من تدريب أسوان

تحدث علاء عبد العال المدير الفني السابق لنادي أسوان عن فترة توليه المهمة مع الفريق قبل توجيه الشكر له صباح اليوم السبت من جانب إدارة النادي.



وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "الإدارة شافت أن المشوار انتهى خلاص وبلغوني بالقرار ده قرارهم".



وتابع "قرار الإدارة ده بيقعد مدير فني ومفيش وقت يشوف نادي آخر عشان ضيق الوقت، وكمان هيبقى صعب أن مدير فني تاني يجي في الوقت الصعب ده، وأنه يتحمل المسئولية قبل نهاية الدوري بـ 6 أو 7 جولات".



وواصل عبد العال "مسكت فريق اسوان في ظروف صعبة والإدارة نفسها اشتكت من جودة اللاعبين اللي تم التعاقد معاهم في بداية الموسم".



وأضاف "مفيش بالنسبالي أي مشكلة، وصلي عرض من نادي مصري كبير بمبلغ مالي كبير ورفضت، انا واصل بنادي أسوان لنصف نهائي كاس مصر، كان المفروض أسوان يعاني أكتر من كدة، اتمنى تكون ادارة أسوان موفقة في قرارها".



وكان عبد العال تولى المهمة الفنية للفريق عقب رحيل سامي الشيشيني الذي اعتذر بسبب سوء النتائج التي لازمت الفريق منذ بداية انطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

أسوان تطيح بعبد العال من تدريب الفريق

قرر مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي، برئاسة اللواء أحمد سليمان، توجيه الشكر لعلاء عبد العال المدير الفني لفريق الكرة.

وصدر قرار الإقالة ، بعد اجتماع طارئ مع لجنة الكرة بالنادي، وجارى التشاور لاستعراض الأسماء المرشحة لمنصب المدير الفني الجديد.

وخاض أسوان 26 مباراة هذا الموسم، فاز في 6 مباريات فقط، وتعادل في 6 آخرين وخسر 14 مباراة.

ويحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 24 نقطة.

ويصارع فريق أسوان على الهروب من قاع الدوري وعدم الهبوط لدوري القسم الثاني، خاصة أن وادي دجلة يأتي خلفه في جدول الترتيب بـ22 نقطة، ومن خلفهما البنك الأهلي والانتاج الحربي بـ19 و17 نقطة.