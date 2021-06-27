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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سامو هجرس يتنمر على فرح شعبان وعلي غزلان.. والجمهور: كلام ميطلعش منك

علي غزلان وفرح شعبان
علي غزلان وفرح شعبان - سامو هجرس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورًا لمصمم الأزياء سامو هجرس ، والذي قام من خلاله بمشاركة صورة لليوتيوبر الشهير «علي غزلان» وخطيبته «فرح شعبان» ملكة جمال مصر لعام 2017، وعلق على الصور قائلا:"بيض التسعين".

تظهر في المنشور الذى قام مصمم الأزياء « سامو هجرس » بمشاركته صورة لليوتيوير الشهر الدكتور «علي غزلان» برفقة خطيبته «فرح شعبان» كان قد نشرها اليوتيوبر في وصلة غزل من جانبه لخطيبته، فكتب معلقًا على الصورة:" هبقي معاكي لحد مرض الأربعين وضحكة الخمسين ووحدة الستين ويأس السبعين هبقي ليكي عكاز الثمانين، هقضل جنبك ومعاكي للأبد".

 

فما كان من « سامو هجرس » مصمم الأزياء الشهير إلا أن تنمر على الصورة المتداولة، وكتب قائلًا "وبيض التسعين".

 

رد فعل رواد مواقع التواصل على تنمر سامو هجرس

 

وانتقد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، المنشور حيث علق أحد متابعينه قائلا:" ما تسيبوا الناس في حالها لازم نعد ننتقد ونطلع القطط الفطسانة في الناس".

 

بينما قامت إحدى المتابعات بالتعليق على منشوره قائلة: "شخصية عامة ومحترمة وليك اسمك متنزلش بوست زى ده حتي لو هما يستاهلوا ده حتي لو هما وحشين فعلا".

 

بينما علق  آخرين:" سامو قلبتك على فرح وعلي غير مبررة كدة فستان الفرح مش هيتعمل عندك انت مقولتش كدة".

 

فيما علق آخرين :" كنا عارفين انك مش هستحمل اللزاجة دى، دول ناس مش طبعية".

 

وقام مصمم الازياء بتعديل المنشور الخاص به وكتب "زحمة التسعين، ليقوم بعد ذلك بإزالة المنشور من صفحته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

 

بينما لم يقم اليوتيوبر الشهير دكتور على غزلان وخطيبته فرح شعبان بالتعليق على الواقعة.

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سامو هجرس علي غزلان فرح شعبان ملكة جمال مصر مواقع التواصل

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