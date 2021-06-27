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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحالف يعلن إسقاط صاروخ أطلقته الحوثي باتجاه السعودية

صدى البلد

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال بيان التحالف:"الدفاعات السعودية تعترض وتدمر صاروخا باليستيا أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه مدينة خميس مشيط" جنوبي المملكة العربية السعودية.

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وأضاف التحالف أن "محاولات المليشيا الحوثية العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها".

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية أعلن اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار، أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابي في اليمن، باتجاه خميس مشيط.

وقال التحالف في بيان إن "الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط، جنوبي المملكة العربية السعودية.

وأضاف البيان أن التحالف يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

وأعلن التحالف، السبت، اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية في المملكة.

كان التحالف العربي أعلن، الجمعة، اعتراض طائرة مسيرة حوثية أطلقت باتجاه مدينة خميس مشيط.

التحالف الحوثي السعودية خميس مشيط اخبار السعودية

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