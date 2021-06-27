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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أول تعليق من أكرم توفيق على صعود الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

أعرب أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الترجي التونسي وحسم التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالفوز بأربعة أهداف دون رد بمجموع لقاءي الذهاب والعودة.

وقال توفيق: «جاهز للمشاركة في أي مركز وفقًا لرؤية الجهاز الفني، وعندما طلب مني المشاركة في مركز الظهير الأيمن، بذلت مجهودًا كبيرًا من أجل تنفيذ تعليمات الجهاز الفني».

وأضاف لاعب الأهلي أنه يتمنى الاستمرارية في تقديم نفس المستوى مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشار توفيق إلى أن إشادة بيتسو موسيماني، المدير الفني، بالمستوى الذي يقدمه في مركز الظهير الأيمن أمر يسعده ويدفعه إلى بذل المزيد من الجهد في الفترة المقبلة.

ووجه أكرم توفيق الشكر لجماهير الأهلي على دعمهم المستمر له، وأنه يسعى دائمًا لتقديم المستوى الذي يساعد الفريق.

هذا ويواصل الفريق تدريباته في الحادية عشرة صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

حقق النادي الأهلي الفوز على منافسه الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل أهداف الأهلي علي معلول في الدقيقة 38 ، محمد شريف في الدقيقة 56 ، حسين الشحات في الدقيقة 60 من ومن اللقاء .

النادي الأهلي حقق الفوز علي الترجي التونسي بملعبه ووسط جماهيره في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد .

وصعد النادي الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا .

وصعد كايزر تشيفز إلى نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا بعد الفوز علي الوداد المغربي بنتيجة هدف دون رد في مجموع المباراتين .

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ضحايا الأهلي .. الشعباني يطلب الرحيل عن الترجي بعد الخروج الإفريقي

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موسيماني: الأهلي لم يبدأ مباراة الترجي بشكل جيد

تاريخ مواجهات الأهلي وكايزر تشيفز 

واجه النادي الأهلي منافسه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي مرة واحده وكان في بطولة السوبر الافريقي .

وكانت البطولة الاولي لـ كأس السوبر الإفريقي في تاريخ النادي الأهلي عام 2002 ونجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من عصام الحضرى -وائل جمعة – أحمد السيد – هادي خشبة -سيد عبد الحفيظ – عادل مصطفى – حسام غالي – جيلبرتو (إبراهيم سعيد 46) – أحمد أبو مسلم (شادي محمد 81) -خالد بيبو – رضا شحاتة (وليد صلاح الدين 84).

سجل خالد بيبو وحسام غالي وعصام الحضري وسيد عبدالحفيظ

وشهدت المباراة هدف عصام الحضري التاريخي حينما سدد الكرة من مرماه وصلت الي مرمي المنافس وارتدت من القائم لجسد الحارس ودخلت المرمي . 

الأهلى اكرم توفيق الترجي التونسي نهائى دورى أبطال إفريقيا بيتسو موسيماني

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