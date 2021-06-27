هدهد للأمن القومي ومرسي لتنمية الموارد.. تغييرات هيكلية بـ حماة الوطن الجيزة

أصدر النائب الدكتور نافع عبدالهادي، أمين حزب حماة الوطن بالجيزة، عدة قرارات تنظيمية تتضمن تغييرات في المواقع القيادية ببعض الأمانات واللجان داخل أمانة المحافظة.

تضمنت تلك القرارات تعيين كلا من العميد الدكتور حامد محمد عبداللطيف هدهد، رئيسا للجنة الأمن القومي بالمحافظة، ومرسي حسين عبدالمجيد عبدالله، أمينا لأمانة تنمية الموارد، والدكتورة حنان صلاح محمد حسن، أمينا لأمانة البحث العلمي والاختراع بالمحافظة.

وقالت أمانة المحافظة، إن تلك القرارات تأتي في إطار خطة الحزب لإعادة الهيكلة لكل المواقع التنظيمية.

وتجري أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، تغييرات هيكلية بالمواقع القيادية بالأمانات واللجان التابعة لأمانة اللجان النوعية المتخصصة.

حماة الوطن بالجيزة

IMG-20210627-WA0000

IMG-20210627-WA0007

IMG-20210627-WA0005

IMG-20210627-WA0006

IMG-20210627-WA0004

IMG-20210627-WA0003

IMG-20210627-WA0002