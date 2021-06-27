حسين الشحات: الفوز على الترجي خطوة في طريق الأهلي لتحقيق النجمة العاشرة

أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته الكبيرة بالفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون مقابل، في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ليتأهل الفريق إلى المباراة النهائية بعد فوزه بنتيجة 4-صفر في مجموع لقائي الذهاب والعودة.

وقال الشحات إنه سعيد للغاية بالهدف الذي سجله في شباك الترجي، والأهم هو تحقيق المكسب، وأبارك لجماهير الأهلي ومجلس إدارة النادي واللاعبين والجهاز الفني.

وأكد أن الترجي فريق كبير، وجميع لاعبي الأهلي كانوا جاهزين لتلك المباراة، لافتا إلى أن الفريق كان لديه حافز قوي من أجل تحقيق الانتصار والصعود إلى المباراة النهائية.

وأشار الشحات إلى أن محمد مجدي أفشة من أفضل اللاعبين على مستوى قارة إفريقيا، والهدف الذي سجله في شباك الترجي التونسي كان من كرة متفق عليها، ودائمًا ما نتحدث معًا من أجل لعب الكرة بهذه الطريقة، التي أسفرت عن الهدف الذي سجله في المباراة.

وأضاف أن جماهير النادي الأهلي دائمًا تساند اللاعبين، ولديها ثقة كبيرة في قدرات الفريق، والقادم سيكون أفضل، متمنيًا إسعادهم وتحقيق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح الشحات أن الأهلي لديه مواجهات مهمة في بطولة الدوري، وبعد ذلك سوف يبدأ الاستعداد للمباراة النهائية أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، مؤكدًا بأن هدف الجميع هو تحقيق اللقب لإسعاد جماهير النادي.

ةحقق النادي الأهلي الفوز على منافسه الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل أهداف الأهلي علي معلول في الدقيقة 38 ، محمد شريف في الدقيقة 56 ، حسين الشحات في الدقيقة 60 من ومن اللقاء .

النادي الأهلي حقق الفوز علي الترجي التونسي بملعبه ووسط جماهيره في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد .

وصعد النادي الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا .

وصعد كايزر تشيفز إلى نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا بعد الفوز علي الوداد المغربي بنتيجة هدف دون رد في مجموع المباراتين .

تاريخ مواجهات الأهلي وكايزر تشيفز

واجه النادي الأهلي منافسه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي مرة واحده وكان في بطولة السوبر الافريقي.

وكانت البطولة الاولي لـ كأس السوبر الإفريقي في تاريخ النادي الأهلي عام 2002 ونجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف

وشهدت المباراة هدف عصام الحضري التاريخي حينما سدد الكرة من مرماه وصلت الي مرمي المنافس وارتدت من القائم لجسد الحارس ودخلت المرمي .

موعد مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا

وتقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت الموافق 17 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساء علي استاد محمد الخامس بالدار البيضاء عاصمة المغرب.