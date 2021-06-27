عبد الحفيظ: الفوز على الترجي يعكس شخصية الأهلى.. وحققنا هدفنا بالتأهل للنهائي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلى ، أن الأهلي حقق هدفه وهو التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الترجي بأربعة أهداف دون رد بمجموع لقاءي الذهاب والعودة، وأن الفريق حسم تأهله للنهائي على حساب فريق كبير ولكنه لم يحصل على البطولة.

وأضاف عبد الحفيظ: «الأهم أن الفريق وصل لنهائي إفريقيا بعد تخطي الترجي بطل نسخة عام ٢٠١٨ وبنتيجة جيدة تعكس شخصية الأهلى . هناك من كان يتساءل: لماذا تقلق وأنت حققت الفوز على الترجي في تونس؟ المهم أن تكون حذرًا خاصة أنك تواجه بطل نسخة ٢٠١٨».

وأوضح مدير الكرة أن الترجي خسر على أرضه، ومن الطبيعي أن يضغط في مباراة العودة، ولكن خبرات اللاعبين والجهاز الفني حسمت الفوز.

وعلق مدير الكرة على ضربة جزاء الأهلي قائلا: «نقاشي مع حكم المباراة كان عن تطبيق القانون. تأكدت من الحصول على ضربة جزاء والجميع شاهد المخالفة وتأكد أنها ضربة جزاء صحيحة، وكان الأهم هو تنفيذ القانون بحصول لاعب الترجي على البطاقة الحمراء».

وأضاف: «عندما يكون المشوار طويلًا يجب على الجميع أن يكون جاهزًا نفسيًّا ومعنويًّا، وهناك تفاصيل صغيرة يجب أن تحافظ عليها من أجل تقديم نفس المستوى الذي يسعد الجماهير».

وأكد عبد الحفيظ أن أي لاعب قد يحصل على فرصته في أي لحظة على سبيل المثال أكرم توفيق ووليد سليمان ومحمود كهربا وحسين الشحات، ولهذا يجب على الجميع أن يكونوا مستعدين.

وأضاف: «الحقيقة تقول إن عيوننا على النهائي ولكن هناك ٤ مباريات محلية مع بيراميدز وسموحة والمقاولون والمقاصة ثم كايزر تشيفز».

واختتم سيد عبد الحفيظ تصريحاته قائلاً: «الهدف الأعلى هو الحصول على البطولة الإفريقية وعيوننا على المباراة النهائية، ولكن لن نخرج عن المباريات المحلية، لدينا مواجهات صعبة ونراهن على شخصية اللاعبين».

وحقق النادي الأهلى الفوز على منافسه الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل أهداف الأهلى علي معلول في الدقيقة 38 ، محمد شريف في الدقيقة 56 ، حسين الشحات في الدقيقة 60 من ومن اللقاء .

النادي الأهلى حقق الفوز علي الترجي التونسي بملعبه ووسط جماهيره في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد .

وصعد النادي الأهلى لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا .

وصعد كايزر تشيفز إلى نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا بعد الفوز علي الوداد المغربي بنتيجة هدف دون رد في مجموع المباراتين .

تاريخ مواجهات الأهلي وكايزر تشيفز

واجه النادي الأهلي منافسه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي مرة واحده وكان في بطولة السوبر الافريقي .

وكانت البطولة الاولي لـ كأس السوبر الإفريقي في تاريخ النادي الأهلي عام 2002 ونجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من عصام الحضرى -وائل جمعة – أحمد السيد – هادي خشبة -سيد عبد الحفيظ – عادل مصطفى – حسام غالي – جيلبرتو (إبراهيم سعيد 46) – أحمد أبو مسلم (شادي محمد 81) -خالد بيبو – رضا شحاتة (وليد صلاح الدين 84).

سجل خالد بيبو وحسام غالي وعصام الحضري وسيد عبدالحفيظ

وشهدت المباراة هدف عصام الحضري التاريخي حينما سدد الكرة من مرماه وصلت الي مرمي المنافس وارتدت من القائم لجسد الحارس ودخلت المرمي .

موعد مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا

وتقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي و كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت الموافق 17 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساء علي استاد محمد الخامس بالدار البيضاء عاصمة المغرب .