أخبار التوك شو.. موعد انتهاء الموجة الحارة.. دموع علا غانم وانفعال أحمد موسى

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من القضايا والموضوعات الهامة والبارزة سواء على المستوي المحلي أو العالمي، نستعرض في التقرير التالي أبرز تلك الموضوعات.



فشل الاتحاد الإفريقي.. أحمد موسى: تقدم في الموقف الأمريكي بشأن سد النهضة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الاتحاد الإفريقي فشل في أزمة سد النهضة، مضيفا أن الخطوة المتبقية لمصر الذهاب إلى مجلس الأمن.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم السبت،:"قلت من قبل إن الاتحاد الإفريقي لن يفعل شيئا، ولن يحدث أي تقدم"، متابعا: "محدش هيقدر يعمل حاجة لإثيوبيا والنتيجة صفر، ونروح مجلس الأمن المرحلة اللي جايه".

تعليق أحمد موسى على هدف علي معلول وطرد لاعب الترجي

عبر الإعلامي أحمد موسى، عن عميق فرحته بإحراز النادي الأهلي الهدف الأول في شباك نادي الترجي التونسي، في مباراة الإياب لبطولة دوري أبطال أفريقيا دور قبل النهائي.



وقال الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم السبت، إن :"البطولة بتاعتنا وخلاص الأهلي قرب والترجي التونسي في موقف لا يحسد عليه".

تمنى الإعلامي أحمد موسى، الفوز للنادي الأهلي في مباراة العودة أمام فريق الترجي التونسي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكدا ثقته في فوز المارد الأحمر بـ مباراة الأهلي والترجي المهمة.



أسعار الذهب اليوم السبت 26-6-2021.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أسعار الذهب اليوم، السبت:

عيار 18 سجل 662 جنيها.

عيار 24 الأعلى فئة بين أعيرة الذهب نحو 884 جنيها.

عيار 21 الأشهر تداولا وصل إلى قيمة 773 جنيها.

سعر الجنيه الذهب وصل إلى نحو 6168 جنيها



في ذكرى مولده.. لمحات من حياة الراحل الفنان حسن مصطفى

عرض برنامج " صباح البلد " ، تقريرا عن الراحل الفنان حسن مصطفى ، والذي ولد في مثل هذا اليوم ، عام 1933 .

ولفت التقرير إلى أن الراحل الفنان " حسن مصطفى " التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية ، وتخرج منه عام 1957 .



هل يسقط حكم المحكمة عن حنين حسام ومودة الأدهم ؟ |تفاصيل

قال المحامي بالنقض، ياسر سيد أحمد ، إن الحكم على " حنين حسام" ، و"مودة الأدهم" ، تم تصديقه على المتهمين في قضية واحدة ، والاختلاف بينهما أن هناك من حكما غيابيا، والأخر حضوريا ، موضحا أن الحكم الغيابي يسمح للمتهم بما يسمى إعادة الإجراءات، بمعنى انه يسمح بإعادة المحاكمة مجددا في حضورها.



الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من الاختناقات نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة ..فيديو

كشفت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، قائلة: إن هيئة الأرصاد أكدت على وجود ارتفاع واضح في درجات الحرارة، وذلك بداية من الأمس وحتى نهاية الأسبوع الحالي.



بعد تواصل أحمد حلمي معها.. الطفلة جودي خالد ضيفة "صباح البلد"

قالت " جودي خالد " ، نجمة تطبيق التيك توك ، إنها هي من تقترح على والدها أفكار الفيديوهات، التي يظهرون فيها عبر التطبيق.



اكتشاف الأحفاد.. 73 كشفاً أثرياً تذهل العالم |تقرير

عرض برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميان محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "اكتشاف الأحفاد.. 73 كشفاً أثرياً تذهل العالم".



صور مهندس مصري تملأ شوارع الدنمارك.. هاني طارق يكشف تفاصيل قصة نجاحه

أصبحت قصة نجاح المهندس المصري هاني طارق النبراوي حديث العالم، حيث أقام اتحاد الصناعات الدنماركي معرضا للصور في شوارع كوبنهاجن، تصدره بورتريه للشاب المصري ونماذج للمشروعات الناجحة الخاصة به في مجال الصناعات الهندسية.





معهد البحوث الفلكية يعلق على اكتشاف كوكبين أكبر من الأرض

قال جاد القاضي، مدير معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن وكالة ناسا عام 2013 قامت بإطلاق تلسكوب فضائي يعمل على رصد الكواكب التي تتواجد خارج المجموعة الشمسية، متابعا: نتيجة لهذا تم الإعلان عن اكتشاف كوكبين أكبر من الأرض بـ 3 مرات.



بالخطوات.. طريقة وصفة "طاجن العكاوي" ..فيديو

قدمت الشيف "توتا مراد"، طريقة وصفة "طاجن العكاوي"، خلال برنامج "سفرة وطبلية"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم، السبت.



وفاة وتليف كبدي.. تحذير لأصحاب نظام الكيتو دايت

قال بهاء ناجي استشاري تغذية، إن نظام الكيتو دايت يعتمد على تناول نسبة كبيرة من البروتين بالإضافة إلى السلطة.

وأضاف بهاء ناجي، في مداخلة الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن تناول البروتينات بشكل كبير في نظام الكيتو دايت، يؤثر بالسلب على الكبد، مما قد يصيبه بتليف كبدي.

علا غانم تفاجئ الجمهور بالإعلان عن سنها الحقيقي .. فيديو

كشفت الفنانة علا غانم عن خطتها لـ الجمهور حول اخذ إستراحة طويلة بعد تخرج بناتها من الجامعة، على عكس ما يجري حيث تكون الإجازة في صغر الأبناء لرعايتهم، معقبة: " عشان أنا كنت بابي ومامي في نفس الوقت، بعد انفصالي عن زوجي الاول"، موضحة أن جرى الانفصال في البداية دون " طلاق " حتى تكون فرصة لي لإمكانية الرجوع عن قرار الانفصال، خاصة وأن زوجها الاول كان مُصراً على عدم الطلاق وأنها يجب أن تُراجع نفسها.

وأضافت علا غانم خلال لقائها مع برنامج "كلمة أخيرة" المُذاع على فضائية "أون"، قائلة: " ماراجعتش نفسي وفضلت مصرة على رأيي وبدأت علاقتنا تتحول لصداقة حتى يكون بوسعنا التعاون في تربية البنات".

سامح شكري: لازلنا في المرحلة الاستكشافية بشأن عودة العلاقات مع تركيا

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن لجنة المتابعة والتنسيق مع الجانب القطري تعقد اجتماعها الثالث في الدوحة، مشيراً إلى أن معظم القضايا العالقة والشوائب بين البلدين خلال السنوات الماضية جرى الانتهاء منها في بيان "العلا".

وكشف سامح شكري في مداخلة هاتفية مع برنامج " كلمة أخيرة " المُذاع على فضائية "أون"، أن هناك إهتماماً كبيراً لاستئناف العلاقة بين القاهرة والدوحة، خاصة العلاقات الحميمية بين الشعبين في إطار من المناخ الودي الذي يجب أن تحكم العلاقات العربية، ووفقاً على الأسس التي ترسخها القاهرة في التعامل مع كافة الدول وهي حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية".

وعقب وزير الخارجية المصري على العلاقات المصرية التركية قائلاً: " لازالنا في المرحلة الاستكشافية ورصد ومتابعة ما يتخذ من إجراءات تعكس اهتمام الجانب التركي بعودة العلاقات، والأخذ من جانبهم بالملاحظات المصرية التي تسبب الحساسية بهذا الصدد".

وحول احتمالية زيارته لنيويورك خلال الفترة القادمة قال سامح شكري: "وارد وفقاً للمداولات والاتصالات الجارية والموعد الذي سيحدد موعد الجلسة التي ستعقد بمجلس الأمن، وأتوقع فيه أن يكون موعد الجلسة الأسبوع الثاني من شهر يوليو، حيث أن به عددا من الأيام الخالية".

منخفض هندي.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة و"تحذر"| فيديو

كشف الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، سبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "بدأنا فصل الصيف منذ أيام، وفصل الصيف من المعروف أنه فصل حار، ونشعر بارتفاع درجات الحرارة".



وأضافت: "منخفض الهند الموسمي بدأ منذ أيام وهو ما سبب ارتفاع في درجات الحرارة، ودرجات الحرارة بدأت في الارتفاع منذ أمس بأعلى من الطبيعي بـ 2 أو 4 درجات"، مردفه: "ارتفاع درجات الحرارة مستمر معنا حتى نهاية الأسبوع القادم".

وأشارت إلى أن "درجات الحرارة لم تصل إلى 40 درجة، وتتراوح بين 37 حتى 38 درجة في القاهرة، لكن تصل إلى 44 درجة في جنوب البلاد"، موضحه: "الإحساس بارتفاع درجات الحرارة يرجع إلى ارتفاع نسب الرطوبة، والتي قد تصل إلى 90%، وهي التي تسبب مزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة".

وتابعت: "ننصح بعدم التواجد تحت أشعة الشمس في الفترة من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة الـ5 عصرا، لأن هذه الفترة تسجيل أعلى قيم لدرجات الحرارة، وتكون مرتفعة جدا".