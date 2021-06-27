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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بقيمة 3 ملايين دولار.. البرنامج الأصلي لاختراع الإنترنت معروض للبيع في مزاد

البرنامج الأصلي لاختراع
البرنامج الأصلي لاختراع الإنترنت بتقنية NFT معروض للبيع

كشفت تقارير أن شركة Sotheby تقوم  ببيع البرنامج الأصلي لاختراع الإنترنت بتقنية NFT في مزاد في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعتبر البرنامج هو الذي مهد الطريق للإنترنت الذي نعرفه اليوم بعد أكثر من 30 عامًا من إنشائه. 


وبحسب موقع Yahoo News فإن كود مصدر شبكة الويب العالمية يتم بيعه لأول مرة بتقنية التشفير NFT في مزاد كبير حيث وصلت قيمته حتى الآن إلى حوالي 3 مليون دولار ، حيث من المقرر أن ينتهي المزاد يوم الأربعاء القادم. 

 

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ويتضمن البرنامج الأصلي لاختراع الإنترنت المباع في المزاد نسخة متحركة من ما يقرب من 10 آلاف سطر من التعليمات البرمجية ورسالة للسير Tim Berners-Lee تيم بيرنرز لي الذي يعد الأب الروحي لشبكة الإنترنت العالمية. 


وقالت كاساندرا هاتون ، نائب رئيس شركة Sotheby التي تبيع البرنامج الأصلي لاختراع الإنترنت أن الطفرة الأخيرة في تقنية التشفير NFT: "قبل عشر سنوات ، لم نكن لنكون قادرين على القيام بذلك".  


وأضافت أن هذا العمل فريد من نوعه بسبب أهميته في إنشاء شبكة الويب العالمية، كما أنه "غير كل جانب من جوانب حياتنا، حيث أننا لا نفهم تمامًا تأثير ذلك ، والتأثير الذي سنستمر في إحداثه". 


وتعد تقنية التشفير NFT،  رمز غير قابل للتغيير والاستبدال، كما أنها تتميز برمز تشفير يتمتع بشعبية لدى الفنانين والموسيقيين، ويتم تخزينها مثل الأصول الرقمية على blockchain ، وتتم عمليات تبادل تقنيات NFT في العملات المشفرة مثل البيتكوين في مواقع متخصصة ، لكن المزادات التقليدية أصبحت تسعى للاستفادة من هذه الظاهرة.
 

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