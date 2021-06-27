قرود شرسة تغزو أسطح المنازل في حي سكني بالسعودية.. فيديو

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من القرود تنتشر فوق المباني السكنية في حي الشفا بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

قام أحد المواطنين بتوثيق مقطع فيديو لغزو القرود الغريب وانتشارها فوق المباني السكنية في حي الشفا بالعاصمة السعودية الرياض.

تظهر مجموعة من القرود في الفيديو تتسلق المنازل في حي الشفا وتركض فوق الأسطح بالعاصمة السعودية الرياض.

وعندما حاول مصور الفيديو التوجه إليهم، حاولوا إخافته بالهجوم عليه وإصدار بعض الأصوات التهديدية لتحذيره من الاقتراب.

يشير الرجل في الفيديو إلى أنه استجاب لبعض الشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي التي تؤكد انتشار القرود في حي الشفا بالسعودية.

فنزل إلى الشارع للتأكد، وهناك قام بتوثيق غزو القرود لأسطح المنازل في الحي الموجود بالعاصمة السعودية الرياض.

فيما علق أحد المغردين في اندهاش قائلًا: "كنت أعتقد أن القرود لا تتواجد إلا في المناطق الجبلية

لكن قرود في حي الشفا في الرياض هذه الجديدة".