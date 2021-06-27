دراسة: تناول السردين يحمي من السكري

وجدت دراسة حديثة أن الاستهلاك المنتظم للسردين يساعد في منع ظهور مرض السكري من النوع 2، وفقا لبحث نُشر في مجلة Clinical Nutrition.

وفقًا للنتائج، تم العثور على العناصر الغذائية التي تساعد في الحماية من الأمراض بكميات كبيرة في السردين - مثل التورين وأوميجا 3 والكالسيوم وفيتامين د.



"السردين أسعاره فى متناول الجميع ويسهل العثور عليه كما أنه يساعد على منع ظهور مرض السكري من النوع 2.



نظرت الدراسة في 152 مريضًا تتراوح أعمارهم بين 65 عامًا وأكثر ممن تم تشخيص إصابتهم بمقدمات السكري من ثلاثة مراكز رعاية أولية مختلفة، تم إخضاعهم جميعًا لجدول غذائي خاص من أجل تقليل مخاطر الإصابة بالمرض.



أضافت مجموعة واحدة فقط 200 جرام من السردين إلى النظام الغذائي كل أسبوع، بإجمالي علبتين من السردين في زيت الزيتون أسبوعياً، تم توجيه جميع المشاركين بتناول السردين كاملاً ، دون إزالة العظام ، لأنها غنية بالكالسيوم وفيتامين د، حصل المشروع على مساعدة من مؤسسة أليسيا ، التي قدمت ، بالإضافة إلى قوائم الوصفات ، السردين المحفوظ أيضًا.

ينتج عن ذلك أرقام

في المجموعة التي لم تشمل السردين في النظام الغذائي، كان 27٪ من الأعضاء معرضين لخطر الإصابة بمرض السكري، بعد عام واحد ، ظل 22٪ في نفس الفئة.

من بين المجموعة التي أدرجت الأسماك في نظامهم الغذائي، كان 37٪ من الأعضاء معرضين لخطر الإصابة بمرض السكري في بداية الدراسة، بعد عام واحد، أصبح 8٪ فقط في خطر كبير.



بالإضافة إلى ذلك، لوحظت تحسينات كيميائية حيوية أخرى، مثل انخفاض مؤشر مقاومة الأنسولين، وزيادة في الكوليسترول "الجيد" (HDL) ، وزيادة الهرمونات التي تسرع تكسير الجلوكوز (أديبونكتين) وانخفاض في الدهون الثلاثية وضغط الدم ، من بين أمور أخرى. .



"يمكن للمغذيات أن تلعب دورًا أساسيًا في الوقاية من العديد من الأمراض المختلفة وعلاجها ، ولكن تأثيرها عادة ما يكون ناتجًا عن التآزر الموجود بينها وبين الأطعمة التي تحتوي عليها، لذلك ، فإن السردين سيكون له عنصر حماية لأنه غني بالعناصر الغذائية المذكورة ، في حين أن العناصر الغذائية التي يتم تناولها بمفردها في شكل مكملات لا تعمل بنفس القدر ،نظرًا للتحسينات الأخرى التي لوحظت مع استهلاك السردين ، بدأ الباحثون مرحلة ثانية من الدراسة لفهم الدور الوقائي الذي تلعبه الأسماك بشكل أفضل.

مصدر المعلومات olhardigital.