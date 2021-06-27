العاشره يا أهلي .. محمد شريف يحتفل بهدفه فى الترجى التونسى | شاهد

احتفل محمد شريف لاعب النادى الاهلى بـ هدفة فى مرمى نادى الترجى التونسى ونشر عدة صور له من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق محمد شريف قائلا “ العاشره يا أهلي ”.

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و انتهت أحداث المباراة بين الأهلي والترجي بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام " وي الأهلي"، ضمن منافسات إياب دور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبهذا الفوز يتأهل الأهلي الى الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا ويستعد لمواجهة فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

و علق نزيه كرشاوى، المعلق الرياضى التونسى على فوز النادي الأهلي على منافسه الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال المعلق الرياضى التونسى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المذاع عبر قناة "سى بى سى" إن الأهلى لا يرحم ويقسو؛ إذا شعر أن منافسه مهزوزا، مؤكدا أن لاعبي نادي الترجى تعددت أخطاؤه خلال مشوار الترجي بالبطولة.

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حقق النادي الأهلي الفوز على منافسه الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل أهداف الأهلي علي معلول في الدقيقة 38 ، محمد شريف في الدقيقة 56 ، حسين الشحات في الدقيقة 60 من ومن اللقاء .

النادي الأهلي حقق الفوز علي الترجي التونسي بملعبه ووسط جماهيره في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد .

وصعد النادي الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا .

وصعد كايزر تشيفز إلى نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا بعد الفوز علي الوداد المغربي بنتيجة هدف دون رد في مجموع المباراتين .

و علق محمد مجدى أفشة لاعب النادى الأهلي على فوز الفريق على نادى الترجى التونسي بـ 3 أهداف نظيفة ، ونشر عدة صور له من المبارة، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام.

وكتب أفشة « الحمد لله على المكسب، الأهلي لا ينسى ديونه أبدا، طموح شخصي ليا ولكل اللعيبة الفوز باللقب العاشرة إن شاء الله".

وأضاف افشة " نفرح النهاردة بفرحة جمهورنا لكن فاكرين دائما الفرحة الكبرى بعد التتويج أن شاء الله، بقيت متاكد النهاردة أن صناعة الأهداف ممتعة جدا زي تسجيلها بحس بسعادة كبيرة لما نوصل لمرمي المنافس من اقصر الطرق ، مفيش حاجة تفرحني أكثر من فرحة جمهورنا الحمد لله، والف مبروك ”.