عبد الجليل : الترجي "فـوِت" للمولودية .. والأهلى رد اعتبار الزمالك

أكد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق أن الأهلى قدم مباراة مميزة أمام الترجي التونسي ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا ، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة وتأهله إلى نهائي دوري الأبطال لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي .

وقال عبد الجليل في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : الأهلى أعطى الترجي درساً كروياً قاسياً ، سواءً في رادس أو في القاهرة واستحق التأهل إلى المباراة النهائية ، وسعيد بخروج الترجي بهذا الشكل المهين ، بعدما تواطأ مع فريق مولودية الجزائر لإخراج الزمالك من دور المجموعات في البطولة ذاتها ، وهو أمر لا علاقة له بكرة القدم .

واختتم عبد الجليل : الأهلى رد اعتبار الزمالك بعد الفوز على الترجي ذهاباً وإياباً ، بنتيجة 4 – 0 بمجموع المباراتين ، وذلك بعد أن تغلب الفريق التونسي على القلعة البيضاء ذهاباً و إياباً بدور المجموعات وتسبب في خروجه من البطولة .

حقق النادي الأهلي الفوز على منافسه الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل أهداف الأهلى علي معلول في الدقيقة 38 ، محمد شريف في الدقيقة 56 ، حسين الشحات في الدقيقة 60 من ومن اللقاء .

النادي الأهلى حقق الفوز علي الترجي التونسي بملعبه ووسط جماهيره في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد .

وصعد النادي الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا .

وصعد كايزر تشيفز إلى نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا بعد الفوز علي الوداد المغربي بنتيجة هدف دون رد في مجموع المباراتين .

تاريخ مواجهات الأهلي وكايزر تشيفز

واجه النادي الأهلي منافسه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي مرة واحده وكان في بطولة السوبر الافريقي .

وكانت البطولة الاولي لـ كأس السوبر الإفريقي في تاريخ النادي الأهلي عام 2002 ونجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من عصام الحضرى -وائل جمعة – أحمد السيد – هادي خشبة -سيد عبد الحفيظ – عادل مصطفى – حسام غالي – جيلبرتو (إبراهيم سعيد 46) – أحمد أبو مسلم (شادي محمد 81) -خالد بيبو – رضا شحاتة (وليد صلاح الدين 84).

سجل خالد بيبو وحسام غالي وعصام الحضري وسيد عبدالحفيظ

وشهدت المباراة هدف عصام الحضري التاريخي حينما سدد الكرة من مرماه وصلت الي مرمي المنافس وارتدت من القائم لجسد الحارس ودخلت المرمي .

موعد مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا

وتقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي و كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت الموافق 17 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساء علي استاد محمد الخامس بالدار البيضاء عاصمة المغرب .